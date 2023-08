DALLA PASSERELLA ALLA POLITICA IL PASSO È BREVE! – LA TOP MODEL BELLA HADID AZZANNA IL MINISTRO ISRAELIANO PER LA SICUREZZA, ITAMAR BEN-GVIR, CHE AVEVA DICHIARATO: “IL DIRITTO DELLA MIA FAMIGLIA DI CIRCOLARE IN GIUDEA E SAMARIA È PIÙ IMPORTANTE DELLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO PER GLI ARABI” – LA MODELLA (IL CUI PADRE, MOHAMED, È PALESTINESE) HA REPLICATO VIA INSTAGRAM, DOVE CONTA 59,5 MILIONI DI FOLLOWER: “IN NESSUN LUOGO UNA VITA DOVREBBE AVERE PIÙ VALORE DI QUELLA DI UN ALTRO”. E IL MINISTRO SI È TROVATO I MANIFESTANTI INFEROCITI FUORI DALLA SUA CASA...

Estratto dell’articolo di Clausi Chiara per “il Giornale”

bella hadid 2

Sono volate parole di fuoco tra il ministro israeliano per la sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, politico di estrema destra, e la top model [figlia di un palestinese] Bella Hadid. L'indossatrice ha infatti critico le forti osservazioni del ministro in tivù sui palestinesi in Cisgiordania.

[…] in seguito a due attacchi mortali contro israeliani nei territori, Ben-Gvir ha sostenuto: «Il mio diritto, il diritto di mia moglie e dei miei figli, di circolare in Giudea e Samaria è più importante della libertà di movimento per gli arabi», ha affermato utilizzando il nome biblico della Cisgiordania. «Il diritto alla vita viene prima della libertà di movimento», ha continuato. […]

Itamar Ben-Gvir

Hadid, che ha padre palestinese, ha condiviso un estratto dell'intervista di Ben-Gvir con i suoi 59,5 milioni di follower su Instagram, e ha replicato: «In nessun luogo, in nessun momento, soprattutto nel 2023, una vita dovrebbe avere più valore di quella di un altro. Soprattutto semplicemente a causa dell'etnia, della cultura o per puro odio».

Hadid ha anche pubblicato un video del principale gruppo israeliano per i diritti B'Tselem che mostra soldati israeliani nella città di Hebron, mentre dicono a un residente che ai palestinesi non è permesso camminare in una certa strada perché è riservato agli ebrei. «Questo ricorda qualcosa a qualcuno?», ha chiesto Hadid.

bella hadid 2

Ben-Gvir ha risposto con rabbia al post: «Vi invito a Kiryat Arba, per vedere come viviamo, come ogni giorno vengono assassinati qui ebrei che non hanno fatto nulla di male a nessuno nella loro vita», ha scritto il ministro su X.

Ben-Gvir vive nell'insediamento di Kiryat Arba vicino a Hebron, la più grande città palestinese. La sua dichiarazione in televisione ha suscitato critiche diffuse poiché è stata interpretata dai suoi detrattori come prova del fatto che Israele si sta trasformando in un sistema di apartheid che cerca di mantenere l'egemonia ebraica dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo.

Itamar Ben-Gvir

Ma non è finita qui. Manifestanti si sono accalcati fuori dalla casa di Ben-Gvir per condannare le sue dichiarazioni. Lo slogan […]Il primo ministro Benjamin Netanyahu è intervenuto e ha difeso i commenti di Ben-Gvir. Ha affermato in particolare che Israele «consente la massima libertà di movimento» in Cisgiordania. I militanti palestinesi, ha spiegato Netanyahu, «approfittano di questa opportunità per uccidere donne, bambini e famiglie israeliane tendendo loro imboscate in determinati punti su diverse rotte». «Questo è ciò che intendeva il ministro Ben-Gvir», ha precisato infine il premier.

bella hadid 3 bella hadid bella hadid 1 bella hadid 5 bella hadid 6 bella hadid 1 bella hadid bella hadid 4