LA PAX DEL BISCIONE – MEDIASET E PALAZZO CHIGI SIGLANO LA TREGUA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: PER TIRARE LA VOLATA A FORZA ITALIA E ALLA MELONI PAOLO DEL DEBBIO RADDOPPIA. OLTRE A "DRITTO E ROVESCIO", IL GIOVEDÌ SERA, ANDRÀ ANCHE AL POSTO DI GIUSEPPE BRINDISI, LA DOMENICA – L’IMBARAZZANTE SIPARIETTO TRA LA MELONA E MARIO GIORDANO, L’ALTRA SERA A “FUORI DAL CORO”: LA PREMIER CHE RIPETEVA “MARIO, MARIO, MARIO”, E SI CONGRATULAVA CON IL CONDUTTORE PER LE DOMANDE CHE NON LE ERANO STATE FATTE…

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

giorgia meloni mario giordano 5

Sarà il salotto della campagna elettorale per le elezioni europee. E per l’occasione scenderà in campo il peso massimo: Paolo Del Debbio. A partire dal mese di aprile, infatti, Mediaset ha deciso che Retequattro dovrà essere la vetrina in vista delle elezioni dell ’8 e 9 giugno. Affidando tutto al conduttore toscano che ha appena sfornato un nuovo libro (La forza delle idee) sulla storia del berlusconismo che contiene anche il testamento postumo del leader di Forza Italia.

giorgia meloni paolo del debbio dritto e rovescio 1 1

Del Debbio […] raddoppierà: non solo continuerà a condurre Diritto e Rovescio il giovedì sera, ma per la campagna elettorale sostituirà anche Giuseppe Brindisi la domenica, sostituendo il suo Zona Bianca. Quest’ultimo continuerà a condurre Diario del Giorno, striscia quotidiana che era di Andrea Giambruno.

Per il momento Del Debbio dovrà condurre anche il talk della domenica sera per sole quattro settimane a partire dal 7 aprile ma, secondo fonti interne a Mediaset, è quasi scontato che la sua presenza sarà allungata a tutto il mese di maggio per la campagna elettorale delle elezioni europee.

PAOLO DEL DEBBIO

D’altronde la domenica sera la concorrenza è spietata con Fabio Fazio sul Nove, e quindi a Pier Silvio Berlusconi serve una figura di peso che possa intervistare i principali leader politici durante la campagna elettorale.

Una mossa che viene considerata come un segnale per tirare la volata elettorale a Forza Italia e anche a Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni considera l’informazione Mediaset troppo anti-governativa con i talk politici affidati quasi in toto a Bianca Berlinguer. E quindi il nuovo ruolo di Del Debbio, che ha un ottimo rapporto con la premier, piace a Palazzo Chigi. […]

Matteo Salvini ha un buon rapporto con il giornalista, ma in questo momento l’asse politico tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sta coinvolgendo anche le reti Mediaset. Tutti i programmi di informazione del Biscione dedicano maggiore attenzione ai partiti di Meloni e Tajani piuttosto che a quello di Salvini. […]

giorgia meloni mario giordano 4

Il ruolo di Rete 4 nella campagna elettorale […] è già iniziato mercoledì sera quando la premier Meloni è stata intervistata da Mario Giordano nel suo Fuori dal Coro. Un colloquio molto informale in cui la premier si è rivolta spesso con confidenza a Giordano (“Mario, Mario, Mario” ripetuto diverse volte) […]. Niente domande politiche sulle divisioni nella maggioranza e nemmeno sul caso della ministra Daniela Santanchè. Un fatto che è stato apprezzato da Meloni.

Al termine dell ’intervista televisiva, infatti, Giordano si è rivolto così alla premier: “Ha visto che non le ho chiesto niente di Salvini, non le ho chiesto se si candida o no alla Europee, tanto non me lo dice, lo dirà quando è, non le ho chiesto nulla...”. Replica di Meloni: “Perché lei è una persona interessata ai problemi reali, Mario, e la ringrazio per farmi parlare dei problemi dei cittadini perché è abbastanza raro”.

giorgia meloni paolo del debbio dritto e rovescio 3 IL PACCO DI PAOLO DEL DEBBIO giorgia meloni mario giordano 3

GIORGIA MELONI E PAOLO DEL DEBBIO