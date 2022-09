27 set 2022 08:25

IL PD NON SOLO PERDE MA RESTA FERMO AL NOVECENTO IN BIANCO E NERO - SORGI: “COME SAREBBE STATO DIVERSO SE LETTA, PRESENTANDOSI IN CONFERENZA STAMPA, AVESSE ESORDITO DICENDO CHE QUELLA DELLA MELONI È STATA UNA VITTORIA DEMOCRATICA. ANDREA ORLANDO PROPONE LA MOBILITAZIONE STRAORDINARIA CONTRO L'ARRIVO AL POTERE DELLA MELONI. UNA MOBILITAZIONE, NEANCHE A DIRLO, ANTIFASCISTA, COME SE FRATELLI D'ITALIA NON APPARTENESSE A QUELLA DESTRA CHE DA QUASI TRENT'ANNI IN ITALIA È STATA AL GOVERNO E ALL'OPPOSIZIONE - RESTARE FERMI O TORNARE INDIETRO: QUESTA È LA SCELTA TREMENDA DI FRONTE A CUI IL PD STA ESITANDO”