30 giu 2022 12:18

PERCHÉ IL GENERALE GIUSEPPENICOLA TOTA SI TOGLIE DISTINTIVI E NASTRINI AGLI EVENTI UFFICIALI? – QUALCUNO, IN VIA XX SETTEMBRE, DICE CHE SIA UNA PROTESTA NEI CONFRONTI DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, PIETRO SERINO, IL MINISTRO GUERINI E IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, CAVO DRAGONE – IL MOTIVO? TOTA ASPIRAVA A UN INCARICO DI PRESTIGIO, CHE NON È MAI ARRIVATO. BRUCIATO DA FIGLIUOLO PER IL COMANDO DEL COVI, SPERAVA ALMENO AL COMANDO NATO DI BRUNSSUM…