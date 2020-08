PERCHÉ NON PUÒ ESSERE LA PRINCIPESSA ANNA (CHE OGGI COMPIE 70 ANNI) A SUCCEDERE A SUA MADRE ELISABETTA INVECE DI CARLO? LA REGINA LA PREFERISCE DECISAMENTE AL PRINCIPE DI GALLES, MA LA LINEA DINASTICA INGLESE PREVEDEVA FINO AL 2013 CHE, IN PRESENZA DI MASCHI IN LINEA RETTA, QUESTI AVREBBERO AVUTO DIRITTO A EREDITARE IL TRONO. ORA LA LEGGE È CAMBIATA, PER CUI SE IL PRINCIPINO GEORGE DOVESSE MORIRE O ABDICARE SENZA EREDI, A PRENDERE LO SCETTRO SARÀ…

la regina elisabetta, il marito filippo e i figli

Perché non può essere la principessa Anna (che oggi compie 70 anni) a succedere a sua madre Elisabetta invece di Carlo? Perché la linea dinastica della corona inglese ha previsto fino al 2013 che fossero i maschi primogeniti in linea retta a ereditare il trono. Elisabetta era figlia di Re Giorgio che ebbe solo due femmine e lei, più grande della fumantina Margaret, divenne regina molto giovane.

regina elisabetta 18 anni

Ora, rispettando la cosiddetta ''legge semisalica'', l'erede è Carlo, seguito dal primogenito William, e poi suo figlio George. Ma poiché nel 2013 è intervenuto il Succession to the Crown Act, invece di tornare indietro nella linea fino al primo maschio ''utile'' (l'ormai americano principe Harry), in caso di morte o abdicazione del principino George (senza eredi), sarebbe la sorella Charlotte a prendere in mano la monarchia, seguita dal fratello Louis. E solo dopo toccherebbe a Harry, e poi dal figlio Archie.

La principessa Anna, al momento, è 15^ nella linea. Dunque il suo ruolo – dopo la morte, l'abdicazione, o, terza opzione, la scelta di un reggente – di Elisabetta II, non potrà che essere di ''consigliera'' e spalla del fratello, di due anni più anziano di lei.

Sua maestà regina Elisabetta II del Regno Unito, nata nel 1926, prima figlia di re Giorgio VI e attuale sovrano del Regno Unito

1. Sua altezza reale Carlo, principe del Galles, nato nel 1948, primo figlio della regina Elisabetta II

LA REGINA ELISABETTA CELEBRA I SESSANTA ANNI DI REGNO

2. Sua altezza reale il principe William, duca di Cambridge, nato nel 1982, primo figlio del principe Carlo

3. Sua altezza reale il principe George di Cambridge, nato nel 2013, primo figlio del principe William

4. Sua altezza reale la principessa Charlotte di Cambridge, nata nel 2015, figlia del principe William

5. Sua altezza reale il principe Louis di Cambridge, nato nel 2018, secondo figlio maschio del principe William

6. Sua altezza reale il principe Henry, duca di Sussex, nato nel 1984, secondo figlio del principe Carlo

7. Archie Mountbatten-Windsor, nato nel 2019, figlio del principe Henry

8. Sua altezza reale il principe Andrea, duca di York, nato nel 1960, secondo figlio maschio della regina Elisabetta II

9. Sua altezza reale la principessa Beatrice di York, nata nel 1988, prima figlia del principe Andrea

10. Sua altezza reale la principessa Eugenia di York, nata nel 1990, seconda figlia del principe Andrea

11. Sua altezza reale il principe Edoardo, conte di Wessex, nato nel 1964, terzo figlio maschio della regina Elisabetta II

12. James, visconte Severn, nato nel 2007, figlio del principe Edoardo

regina elisabetta e principessa anna

13. Lady Louise Windsor, nata nel 2003, figlia del principe Edoardo

14. Sua altezza reale Anna, Principessa Reale, nata nel 1950, figlia della regina Elisabetta II

15. Peter Phillips, nato nel 1977, figlio della principessa Anna

16. Savannah Phillips, nata nel 2010, prima figlia di Peter

17. Isla Phillips, nata nel 2012, seconda figlia di Peter

18. Zara Phillips, nata nel 1981, figlia della principessa Anna

19. Mia Tindall, nata nel 2014, prima figlia di Zara

20. Lena Tindall, nata nel 2018, seconda figlia di Zara

I 70 ANNI DELLA PRINCIPESSA ANNA: LA STOCCATA A MEGHAN E IL RAPPORTO CON KATE

principessa anna 6

Unica figlia femmina della Regina Elisabetta e di Filippo, filantropa, icona di stile e amazzone di talento, più volte premiata: queste sono sono solo alcune delle espressioni che possono essere utilizzate per descrivere la Principessa Anna, secondogenita della Sovrana d’Inghilterra. La sorella minore del Principe Carlo compie oggi 70 anni.

Nata a Londra – a Clarence House per la precisione – è da sempre una figura estremamente discreta, poco avvezza a interagire con i media. Patrona di oltre 200 organizzazioni benefiche, ha il titolo di Principessa Reale e, come già detto, si è distinta per la sua abilità di fantina. La passione viscerale per l’equitazione – che ha trasmesso anche alla figlia Zara – le ha permesso di vincere due medaglie, la prima nel 1971 e la seconda nel 1975. La Principessa Anna è stata anche il primo membro della Royal Family inglese a partecipare ai Giochi Olimpici (ha gareggiato nel 1976 a Montreal).

la principessa anna

Con alle spalle dieci anni di militanza in Save the Children, Anna ha detto la sua, con un’affermazione che molti hanno interpretato come una stoccata a Meghan Markle e Harry. Intervistata dalla corrispondente reale Katie Nicholl nel maggio 2020 sulle pagine di Vanity Fair, ha affermato che, a suo dire, le giovani generazioni della Famiglia Reale hanno fretta di cambiare l’approccio collaudato nel campo della filantropia.

Nota al mondo per la sua attenzione allo stile – ha ereditato dalla madre la passione per i foulard ed è stata una pioniera tra i membri di The Firm per quanto riguarda il riciclo degli abiti – ha dei buoni rapporti con Kate Middleton. Nel corso di diversi eventi ufficiali, le due donne sono state fotografate diverse volte in atteggiamenti complici, con un linguaggio del corpo che dagli esperti è stato letto come un segnale di armonia.

principessa anna 7

Celebre per il suo carattere spigoloso, nel 1974 ha subito un tentativo di rapimento e ha rotto il protocollo ben prima di Meghan e Harry: con suo marito Mark Phillips – sposato nel 1973 – ha rifiutato per i figli Peter e Zara i titoli di Altezza Reale. I due fratelli, nati rispettivamente nel 1977 e nel 1981, sono stati i primi nipoti di un sovrano a non avere un titolo nobiliare.

Concludiamo ricordando che, oggi come oggi, il matrimonio tra Anna e Mark Phillips fa parte del passato: nel 1992, l’unica figlia femmina di Elisabetta e di Filippo ha detto sì una seconda volta, andando all’altare con il comandante della Royal Navy Timothy Laurence.

