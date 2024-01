30 gen 2024 10:33

LA PERSONA PIÙ POTENTE D’AMERICA? NON È BIDEN, MA TAYLOR SWIFT – IL PRESIDENTE AMERICANO SOGNA IL SOSTEGNO DELLA POPSTAR: LEI, CHE NON È SCEMA, SI È SEMPRE CHIAMATA FUORI DALLA POLITICA, MA IL MONDO LIBERAL E WOKE, TERRORIZZATO DAL RITORNO DI TRUMP, STA PROVANDO A METTERLE LA CASACCA, PER ATTRARRE DONATORI E GIOVANI – IL “NEW YORK TIMES”, NON A CASO, HA INSINUATO CHE SIA LESBICA E MANDI MESSAGGI LGBT “IN CODICE”