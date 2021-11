PETE BUTTIGIEG FARÀ LE SCARPE A BIDEN? – SI FANNO SEMPRE PIÙ INSISTENTI LE VOCI CHE VOGLIONO IL MINISTRO DEI TRASPORTI COME "ROTTAMATORE" DI “SLEEPY JOE”: LUI NEGA E VOLA BASSO, MA I DEMOCRATICI ALLA CASA BIANCA SONO A CACCIA DI UN NUOVO LEADER – LE VOCI FANNO INCAZZARE KAMALA HARRIS E I SUOI CHE DEVONO RASSEGNARSI AL FATTO CHE...

Non si può dire che Pete Buttigieg, primo segretario di gabinetto apertamente gay a essere confermato dal Senato e genitore di due bambini adottivi, non sia un uomo che va di fretta.

Dal 2010 si è candidato come tesoriere dell'Indiana, sindaco di South Bend, presidente del Comitato nazionale democratico e presidente degli Stati Uniti. A 39 anni, come ministro dei Trasporti, è uno dei membri più potenti del gabinetto del presidente Joe Biden. Ma lui si ostina a dire di non pensare al futuro, nonostante i rumor che lo vogliono come un potenziale erede di Biden.

Mentre Buttigieg dice che non sta pensando alla corsa per essere il successore del Presidente, all'interno dell'ala ovest, altri lo stanno immaginando. Il suo nome spunta come candidato naturale per le elezioni del 2028 e del 2024 se Biden sceglierà di non candidarsi.

«Nessuno nell'ala ovest spegne queste voci - ha detto una persona con conoscenza diretta delle conversazioni – Se ne parla apertamente». Chiacchiere che non fanno piacere ad alcuni membri dello staff di colore che considerano i rumor irrispettosi nei confronti di Kamala Harris, prima vicepresidente donna di colore. Alcuni degli ex membri dello staff della campagna elettorale di Buttigieg si chiedono anche se sfidare Harris sia fattibile, visto quanto sia critico il voto dei neri in qualsiasi primaria democratica e come Buttigieg abbia faticato ad attirare quegli elettori l'ultima volta.

Pare che i rumor siano scattati da quando l'ex presidente Barack Obama lo ha nominato come una delle future stelle del Partito Democratico nel novembre 2016, attirando il disprezzo dei politici più anziani e più esperti che credono che la sua ascesa sarebbe possibile se lui non fosse un uomo bianco con una laurea ad Harvard.

Le speculazioni attuali arrivano in un momento particolarmente propizio per Buttigieg. Il Partito Democratico sta cercando la prossima generazione di leader, ancora di più da quando ci si chiede se Biden deciderà di candidarsi per la rielezione. I suoi collaboratori insistono sul fatto che correre di nuovo è la sua "intenzione", come ha detto lunedì il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Ma alcuni Democratici vedono questo linguaggio come equivoco.

Allo stesso tempo, Buttigieg ha una delle principali responsabilità dell'amministrazione Biden, che probabilmente avranno effetti significativi sul suo futuro politico: supervisiona parti della catena di approvvigionamento che sono state rimaste imbrigliate dalla pandemia, contribuendo all'inflazione e minacciando molti settori dell'economia.

