POCHI PENSIERI MA CONFUSI – IL COGNATO D'ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SI LANCIA IN UNA SUPERCAZZOLA, PUR DI NON AMMETTERE LA SBERLA RICEVUTA IN SARDEGNA E PERDE IL FILO DEL RAGIONAMENTO (MA CE L'HA MAI AVUTO?): “SULLA COALIZIONE C'È UN FORTE ELEMENTO DI PREMIALITÀ. I CITTADINI SARDI, NONOSTANTE AVESSERO ESPRESSO UN PARERE FAVOREVOLE SUL CENTRODESTRA RISPETTO A QUELLO DEL CAMPO LARGO, HANNO PREFERITO VOTARE UN PRESIDENTE CHE IO RITENGO VADA COMPARATO NON COME QUELLO CHE PERDE È PEGGIORE…” – TRACCE DI AUTOCRITICA PER LA DISFATTA DI FDI: ZERO – VIDEO

(DIRE) - "Non ci sarebbe ragione, sulle coalizioni c'è un forte elemento di premialità". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa di stamattina al Masaf, in merito alle possibili ripercussioni sul Governo in seguito alla sconfitta elettorale alle regionali in Sardegna.

"Abbiamo perso per 1.500 voti, dai dati si vede come la Todde abbia svolto bene la campagna elettorale, compreso il fatto di non farsi vedere con i rappresentanti della sua coalizione fino alla chiusura delle. Rispetto a una coalizione che è andata male, infatti, la Todde invece è andata bene", ha aggiunto Lollobrigida.

(ANSA) - "Abbiamo perso di 1.500 voti la Regione Sardegna ma rispetto a 16 mesi fa il centrodestra in Sardegna aveva ottenuto il 40% dei consensi e ieri come liste ha ottenuto il 48,8% e il cosiddetto campo largo che aveva avuto il 48,8% oggi ottiene il 42,6% come liste. Quindi il giudizio politico rispetto alle coalizioni mi pare confermi un andamento estremamente positivo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa al Masaf su 'Agricoltura, Pac e sovranità alimentare europea' il giorno dopo il Consiglio Agricoltura e pesca.

