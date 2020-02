LA POLITICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: LA SFIDA FINALE TRA SALVINI E CONTE È SOLTANTO RIMANDATA. L'INCONTRO CON MATTARELLA (CHE AVREBBE CHIESTO AL CAPITANO DI VEDERSI PIÙ SPESSO) È SERVITO A SALVINI PER RIFARSI UN'IMMAGINE DA STATISTA. UNA MOZIONE DI SFIDUCIA ADESSO, IN PIENA EMERGENZA, RIUNIREBBE TUTTA LA SINISTRA E I GRILLINI IN DIFESA DEL PREMIER. QUINDI IL TRUCE DOVRÀ ASPETTARE IL MOMENTO PROPIZIO PER TORNARE A COLPIRE

Marco Antonellis per Dagospia

MATTEO SALVINI LEGGE BUTTAFUOCO MENTRE SCRIVE A CONTE

"Una mozione di sfiducia in questo momento riunirebbe tutta la sinistra e i grillini in difesa di Conte, chi la propone lo aiuta". Questo il senso dei ragionamenti che si fanno in queste ore in Transatlantico (o meglio, in quel che ne resta) sull'atteggiamento tenuto in queste ore da Fratelli d'Italia. Insomma, non è che Giorgia Meloni in realtà punta a tenere a galla Conte perché così spera di rosicchiare ancora consensi a scapito della corazzata leghista? Nel frattempo però, in casa Lega, si ragiona sull'atteggiamento tenuto da Matteo Renzi giudicato troppo ondivago anche se i due di tanto in tanto continuano a sentirsi ed il rapporto è più che cordiale.

conte salvini

"È lui che deve fare la prima mossa; deve smetterla con il gioco del cerino e deve far cadere Conte al più presto". Ma Renzi troverà mai il coraggio per una mossa del genere? Questo è il dilemma che agita i sonni della Lega dove comunque non si fanno illusioni. Però, se Renzi buttasse giù il Governo, stavolta Salvini sarebbe pronto a seguirlo, questa è la grande novità. E la Lega sarebbe disposta anche ad andare ben oltre gli otto mesi dichiarati a patto che il voto arrivi in tempo utile per avere un nuovo Parlamento "legittimato" ad eleggere il prossimo Capo dello Stato.

SALVINI CONTE

D'altra parte è lo stesso Capitano Salvini a sapere bene nell'immediato i margini per mandare a casa il governo e la nascita di un esecutivo di unita' nazionale non ci sono: ma se Conte non fermerà presto e bene il virus (e con alle porte una crisi economica galoppante) tutto diventerà possibile. E lo sa anche il Quirinale che ieri, dopo averlo ricevuto nel suo appartamento e avergli chiesto di incontrarsi più spesso, si è dimostrato estremamente disponibile nei confronti del Capitano leghista. Insomma, il secondo tempo (dopo quello di Agosto) della sfida tra Salvini e Conte è appena iniziato.

Ps, a Palazzo Chigi in queste ore ci si chiede da dove sia partita tutta questa campagna stampa contro il governo e la sua comunicazione. Per molti non è un caso. E stupiti si alza lo sguardo al cielo.

giuseppe conte con rocco casalino al dipartimento della protezione civile