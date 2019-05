LA POLITICA DEL VAFFA – JENA: “’MENO STRONZATE”, DISSE DI MAIO GUARDANDOSI ALLO SPECCHIO” – LUIGINO SI È MESSO A RINCORRERE SALVINI ANCHE NELL’ABUSO DI PAROLACCE, DANDO ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ORIGINALE DEL MOVIMENTO FONDATO DA BEPPE GRILLO: IL VAFFANCULO – AJELLO: “VA BENE CHE LA POLITICA È ‘SANGUE E MERDA’, MA VANTARE IL TURPILOQUIO PER APPARIRE PIÙ POP È IRRIGUARDOSO ANZITUTTO VERSO I CITTADINI E IL RUOLO PUBBLICO”

1 – AUTOCRITICHE

Jena per “la Stampa”

"Meno stronzate", disse Di Maio guardandosi allo specchio.

2 – LA PAROLACCIA CHE DEGRADA LA DIGNITÀ DEL POLITICO

Mario Ajello per “il Messaggero”

Dal politichese al neo-volgare: non è una bella parabola quella del linguaggio del Palazzo. In cui - competiton is competition - Di Maio s' è messo a rincorrere Salvini anche nell' abuso delle parole e delle parolacce. E l' effetto è degradante in una campagna elettorale degradata. Si dirà: ma perché stupirsi visto che la neo-politica è nata sull' onda del Vaffa di Beppe Grillo e anche quella di prima ospitava le trivialità di Umberto Bossi che una volta, a una giornalista, rispose con una pernacchia?

E invece, fa per fortuna ancora impressione sentire Di Maio, ieri, che alle dichiarazioni di Salvini sulla modifica dell' abuso d' ufficio ha reagito così: «Più lavoro e meno str...». Aggiungendo un' altra perla a una catena in cui tempo fa - sempre in risposta al cosiddetto Truce, cioè a quello «della pacchia è finita», del «marcire in galera» e di altre piacevolezze - inserì questa: «I termovalorizzatori di cui parla Salvini non c' entrano una benamata ceppa!».

Va bene: la politica, secondo la definizione di Rino Formica, è «sangue e m...». Ma vantare il turpiloquio per apparire più pop, più populisti e più vicini alla «ggente» è irriguardoso anzitutto verso i cittadini e anche verso il ruolo pubblico che si riveste. Guai a diminuirne la dignità e a volgarizzarlo. Lo stile è sostanza. E «i limiti del mio linguaggio - come spiegava Ludwig Wittgenstein - sono i limiti del mio mondo».

