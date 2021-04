28 apr 2021 18:18

UNA POLTRONA PER L’UE - COME DAGO-RIVELATO, IL “SOFA-GATE” ERA UN TRAPPOLONE CONTRO URSULA VON DER LEYEN - LA TURCHIA RISPONDE ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: “L’ESSERE DONNA E L’ABBANDONO DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL NON C’ENTRANAO NIENTE CON L’EPISODIO DEL DIVANO. QUANTO ACCADUTO È IL RISULTATO DELLA MANCANZA DI COORDINAMENTO DELL’UE NELLO STABILIRE IL PROTOCOLLO…”