POLVERE DI 5 STELLE – ALL’INDOMANI DELL’ARTICOLO DI DAGOSPIA E DELL’INTERVENTO DEL RENZIANO ANZALDI (“DAVVERO L'AMBASCIATORE A BRUXELLES PIERO BENASSI STAREBBE LAVORANDO AL NUOVO PARTITO DI CONTE? PERCHE’ NON SONO ANCORA ARRIVATE SMENTITE?”), SUBITO BENASSI HA CHIESTO A DI MAIO DI INTERVENIRE MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI SE N’È BEN GUARDATO DI FARE FELICE L’UOMO-OMBRA DI CONTE CHE HA DOVUTO INGOIARE UN’ANONIMA ANSA: “FONTI DELLA FARNESINA…”

benassi conte

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/conte-party-non-disturbate-rsquo-ambasciatore-piero-benassi-barba-275500.htm

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagospia-traccia-solco-renziano-anzaldi-difende-ldquo-davvero-275561.htm

Fonti Farnesina, 'Benassi? Su di lui ricostruzioni fantasiose'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Trattasi di ricostruzioni fantasiose e strumentali su un diplomatico di lunghissima provata esperienza e lealtà in molte sedi estere e a Roma, in tutti gli incarichi di alto profilo ricoperti fino ad oggi e, tra l'altro, con diversi governi in esercizio". Così fonti della Farnesina liquidano gli attacchi rivolti da alcuni organi di stampa all'ambasciatore Pietro Benassi e, in particolare oggi, dal deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

conte di maio anzaldi Benassi Conte Merkel