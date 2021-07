DAGOSPIA TRACCIA IL SOLCO E IL RENZIANO ANZALDI LO DIFENDE: “DAVVERO L'AMBASCIATORE A BRUXELLES PIERO BENASSI, CHE FU NOMINATO DA GIUSEPPE CONTE AUTORITA' DELEGATA AI SERVIZI POCHE ORE PRIMA DI DIMETTERSI DA PALAZZO CHIGI, STAREBBE LAVORANDO AL NUOVO PARTITO DI CONTE, COME HANNO SCRITTO LA STAMPA E DAGOSPIA? PERCHE’ NON SONO ANCORA ARRIVATE SMENTITE? LA FARNESINA E DI MAIO DICANO COME STANNO LE COSE…”

(ANSA) - "Davvero l'ambasciatore a Bruxelles Piero Benassi, che fu nominato da Giuseppe Conte autorita' delegata ai servizi poche ore prima di dimettersi da Palazzo Chigi, starebbe lavorando al nuovo partito di Conte, come hanno scritto La Stampa e Dagospia? Perche' non sono ancora arrivate smentite? La Farnesina e il ministro Di Maio dicano pubblicamente come stanno le cose, vista l'evidente inopportunita' di un simile atteggiamento qualora fosse confermato". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

CONTE PARTY! - NON DISTURBATE L’AMBASCIATORE PIERO BENASSI: IN BARBA AL SUO RUOLO DIPLOMATICO A BRUXELLES, DOVE SI DISTINGUE SOLO PER RICEVIMENTI IN COMPAGNIA DI GENTILONI, IN QUESTI GIORNI È IMPEGNATISSIMO A PIANIFICARE CON ALPA E CASALINO IL FUTURO DI CONTE - DOPO TRE ANNI AL FIANCO DI GIUSEPPI COME CONSIGLIERE DIPLOMATICO, A DUE ANNI DALLA PENSIONE, BENASSI HA DECISO DI SCENDERE IN POLITICA - A BRUXELLES LA SUA DECISIONE STA FACENDO INNERVOSIRE I SUOI COLLEGHI: “BISOGNA CHE SI DECIDA SUBITO SE DIMETTERSI O NO…”

