POSTA! - CARO DAGO, EMMA BONINO E BENEDETTO DELLA VEDOVA LASCIANO +EUROPA. MA PERCHÉ, OLTRE A LORO DUE C'ERA QUALCUN ALTRO? – LUNA ROSSA PERDE DUE REGATE DI SEGUITO E ADESSO STA 3-5 CON NEW ZEALAND. HANNO SCOPERTO CHE ENRICO LETTA È STATO ELETTO NUOVO SEGRETARIO PD?

enrico letta by carli

Lettera 1

Dagovski,

Stagione caccia 2021.

Eccezionalmente, si può sparare agli sprovvisti di auto-certificazione.

Aigor

Lettera 2

E niente caro Dago,

c'è poco da fare: voto ai sedicenni, ius soli e Camilluccia 2.0.

PD. Sipario.

Sr.

Lettera 3

enrico letta

Caro Dago, Coppa America, Luna Rossa perde due regate di seguito e adesso sta 3-5 con New Zealand. Hanno scoperto che Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario Pd?

Daniele Krumitz

Lettera 4

ENRICO LETTA ALLA SEZIONE PD DI TESTACCIO

Caro Dago, Covid, le restrizioni che entrano in vigore da oggi in tutta Italia sanno tanto di pressione (o ricatto) per obbligare gli italiani a vaccinarsi. Volete essere liberi? Vaccinatevi!

Vesna

Lettera 5

Caro Dago Enrico Letta "Il Pd non sia il partito del potere". Quello delle poltrone?

Scottie

Lettera 6

GIORGIO PALU OSPITE DI TV7

Vaccino AstraZeneca, Aifa: "Basta falsi allarmi". Caro signor Palù, putroppo le morti seguite ad alcune vaccinazioni non sono false ma vere. Quelle persone non ci sono più. A ogni piè sospinto sentiamo dire "Prima la salute" e nel caso dei vaccini, invece, dovremmo sorvolare?

Max A.

GIORGIO PALÙ

Lettera 7

Caro Dago,

le grosse compagnie, per far fronte alla concorrenza, fanno le fusioni. Il PD, che le cose le sa, fa lo stesso con i 5stelle. Gli unici che potrebbero batterli nel campionato mondiale di giravolte.

Mikkke

EDDIE MURPHY IL DISTINTO GENTILUOMO

Lettera 8

Caro Dago,

fa sorridere questa idea che gli italiani siano i soli ladri o i soli mafiosi al mondo.

Circa i crucchi, basterebbe guardare agli scandali plurimiliardari degli ultimi vent'anni (Siemens, Diesel gate, commissioni bancarie ecc.) per capire che, in fatto di ladrocinio e corruzione, tale nazione sta all'Italia come i milanesi in giacca e cravatta stanno ai napoletani.

FRANS TIMMERMANS

E' un po' la metafora di "Un distinto gentiluomo", in cui il ladro di polli Eddie Murphy crede di poter insegnate a rubare ai volponi del parlamento USA. Ben presto comprenderà di essere, in confronto, un modesto dilettante.

Dei crucchi, nonostante l'inutile tentativo di pulirsi la coscienza con l'Europa, ricordiamo non senza orrore il furto commesso contro il popolo ebreo, il quale, oltre che della vita è stato defraudato di tutti i beni.

EMMA BONINO

Circa francesi, olandesi, inglesi, basta invece dare uno sguardo alle razzie che hanno perpetrato in Africa e nel sud Asia. La verità è che, in confronto, noi italiani siamo dei dilettanti, nonostante i colletti bianchi.

Johnkoenig

Lettera 9

Caro Dago, "E' vero che sono stati commessi errori nell'ordinazione dei vaccini, a Bruxelles come negli Stati membri". Ad ammetterlo è il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, dicendosi "pronto alla fine della pandemia a fare un bilancio". Ma quale bilancio! DI-MI-SSIO-NI, DI-MI-SSIO-NI... Giocano con la salute della gente e il futuro economico dell'Europa e rimangono al loro posto?

tweet su enrico letta segretario del pd 1

Tony Gal

Lettera 10

Caro Dago,

non è che per caso Letta, essendo stato in Francia per oltre sette anni, non conosca per nulla la realtà del nostro paese in tempi di pandemia ?

Pietro Volpi

Lettera 11

Caro Dago, Emma Bonino: voleva liberalizzare le droghe e invece è andata in overdose di +Europa.

Bobby Canz

Lettera 12

Egregio Dago,

enrico letta

lo "Ius soli" sarebbe una cosa normalissima se applicato ai figli di stranieri risiedenti legalmente in Italia e senza pendenze penali. Non sarebbe così se concesso a tutti i clandestini, diventerebbe anzi un incentivo per venire a procreare qui, visto i tempi biblici di rimpatrio.

Cordialità.

Sanvic

Lettera 13

Caro Dago, il nuovo segretario Pd, Enrico Letta, punta sullo ius soli. È come se per la vittoria dello scudetto puntasse sul Crotone.

Leo Eredi

migranti lampedusa

Lettera 14

Carissimi, un commento sull'inopportuno tono sarcastico dell'articolo sui migranti che nella loro fuga si portano il gatto. Trovo il particolare di portarsi il proprio animaletto tuttaltro ridicolo ma umano e toccante.

Ho 68 anni e ricordo i racconti che udivo da bambino, dei miei nonni e genitori, semplice gente del popolo, di quando in tempo di guerra, per i bombardamenti erano costretti a scappare ( dicevano: " sfollati") lasciando le loro case per trasferirsi altrove al sicuro. Ebbene sempre gli animali, gatti o cani, sono stati portati con loro e hanno diviso la sorte degli umani.

Cordialità

Federico Marazzi

luciana lamorgese

Lettera 15

Dago, oggi è il primo giorno di zona rossa e leggo che dal Ministero dell'Interno fanno filtrare che sarà usato il pugno duro con gli Italiani che non la rispetteranno e probabilmente dicono la verità: io sono in giro per lavoro e da stamattina sono stato fermato per controlli già 3 volte, però mi domando perché la stessa durezza non sia usata coi clandestini in giro qui nei dintorni della stazione Termini.

tweet su enrico letta segretario del pd

Sono passato 2 volte di là da stamattina e ci sono gruppi di Africani in giro a gruppi di decine di persone e nessuno gli dice o fa nulla: come mai Signora Lamorgese? Ma è possibile che per gli Italiani ci sia il pugno chiuso e per i clandestini il liberi tutti?! E' indegna questa cosa!

PS perso Salvini(si è perso da solo entrando in questo Governo) il mio prossimo voto sarà uno dei tanti che andrà alla Meloni!

Francesco Polidori

Lettera 16

Caro Dago, il PD "divora" i propri segretari come il mitico Crono i figli. Ma la colpa

non è tutta del partito zeppo di correnti litigiose, capi e presunti tali, molta responsabilità è proprio dei segretari, cresciuti nei comodi uffici del partito lontani dalla gente, dalle fabbriche, dai mercati rionali ("ha smesso di parlare con il popolo" Sposetti dixit)

migranti sbarcano a lampedusa 2

Per cui non conoscono le reali esigenze e aspettative delle persone; anche Letta, reduce da una lunga e agiata permanenza all'estero, sembra ricalcare lo stesso cliché, infatti ignora la terribile pandemia non ancora vinta, crisi aziendali, esercizi chiusi per sempre, famiglie in difficoltà quotidiana; per lui le priorità degli italiani sarebbero lo ius soli e il voto ai sedicenni. Nel partito si stanno già preparando al prossimo segretario...Dicembre?

FB

Lettera 17

gay pride 2019 benedetto della vedova

Spettacolo interessante, caro Dagos, vedere Gad Lerner e Marco Travaglio polemizzare sulle ong che - spesso, coprendo quasi per intero la tratta - fanno da navi d'appoggio agli scafisti, poco importa se come volontariato ben spesato o a fini di reddito da arrotondare. Lerner sostiene che chi paga fior di quattrini per un servizio-navetta sia un naufrago: e non può che assolvere ong e scafisti, gente disposta a commettere reati pur di tirar su un po' di soldi.

Travaglio, invece, dice le cose come stanno, nel caso: i finti naufraghi sono clandestini che pagano per entrare illegalmente dove non dovrebbero essere ammessi, raccontano balle per restare da noi e alimentano il circuito speculativo immigrazionista; gli scafisti sono criminali, con le ong loro complici, facendo da supporto per le operazioni di carico e scarico.

IL TWEET DI NICOLA ZINGARETTI A DIFESA DI BARBARA DURSO

Solo che il giustizialismo travagliesco, come sappiamo, si arena come un barcone, quando c'è da garantire chi ha in grazia e dare addosso a chi in uggia: e la testa di Salvini fa gola a Travaglio, a costo di accuse assurde e di processi-farsa autorizzati da un Parlamento che fa da quarta sponda a una magistratura politicizzata e palamarizzata. Ma non c'è contraddizione né dilemma: solo un metodo di lavoro infallibile perché la faziosità non sia mai disgiunta dall'uso - quanto nobilmente - strumentale delle post verità.

Raider

barbara durso nicola zingaretti 5

Lettera 18

Caro Dago, Enrico Letta: "Serve un nuovo partito". Come dargli torto? L' attuale Pd non è nemmeno in grado di scegliersi un segretario decente...

Achille Gambini

Lettera 19

Caro Dago, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova lasciano +Europa. Ma perché, oltre a loro due c'era qualcun altro?

Pikappa

Lettera 20

Caro Dago,

papa francesco e la mascherina 1

è di pochi giorni fa il famoso tweet di Zingaretti in cui, dimettendosi da segretario PD, si lamentava del fatto che i compagni di partito, nonostante l’infuriare del COVID, lo tempestassero quotidianamente per questioni di “poltrone”

Ma sembra che anche lui, che ha fatto entrare nella giunta del Lazio il M5S attribuendogli due assessorati, si dimostri più che mai esperto nell’arte della gestione del potere mediante l’attenta assegnazione a chi di dovere delle varie “poltrone” di cui può disporre.

barbara durso nicola zingaretti 2

Ne poteva essere altrimenti.

Se, come ha scritto Zingaretti, la più importante preoccupazione del PD, pur in tempo di COVID, è costituita dalle “poltrone” di tale malattia non ne poteva essere immune neppure il suo segretario.

Pietro Volpi

Lettera 21

Giusta la nota di Draghi, aggiungo che chi usa troppo parole inglesi è perché non le sa tradurre: chi sa cosa vuol dire HUB? vuol dire mozzo, quello delle ruote, da cui si dipartono i raggi.

il like di bergoglio alla chiappona su instagram by osho

Questa metafora va bene per i grandi aeroporti, in cui le rotte per tutte le destinazioni possono assomigliare ai raggi di una ruota, molto meno per un CENTRO vaccinale

Lettera 22

Assisto - ma era prevista da menti illuminate dalla Fede - ad un rovesciamento dei valori patriottici più sacri e delle nobili tradizioni di ispirazione cristiano cattolico. Giorno dopo giorno, senza soluzione di continuità, il Male si fa strada, e lo fa molto bene sotto la regia del Demonio.

ACHILLE LAURO

Quando parli di Demonio sei considerato pazzo: più di qualcuno ha ironizzato recentemente sulle parole di Papa Francesco che - meno male - ogni tanto si ricorda di essere il Vicario di Cristo in terra e non leader di partito o guru ecologista, mettendo in guardia dall’opera del Demonio appunto !

Vado al dunque per evitare cestino: da uno dei miei pochi ma buoni sublettori mi è giunta una richiesta precisa. Che consiste nello scrivere qui di un’iniziativa che la stampa ha bellamente oscurato, ignorato, cestinato!

Iniziativa partita dal Consiglio Nazionale delle Associazioni d’Arma Italiane (che comprendono Alpini, Fanti, Carabinieri, Artiglieri, Finanzieri, Poliziotti etc etc per svariate centinaia di migliaia di aderenti ) con una lettera indirizzata alle massime Autorità Civili e Militari nazionali, in cui si esprime piena indignazione per il vilipendio alla Bandiera Italiana commesso dal tale “Achille Lauro” nel corso del suo spettacolo al Festival di Sanremo, e si chiede alle medesime Autorità di adottare i provvedimenti del caso per formalizzare pubblica riprovazione, dissociandosi da questa manifestazione di vilipendio del simbolo della Patria.

ACHILLE LAURO

Si tratta di una questione molto importante per milioni e milioni di Italiani, molti dei quali hanno manifestato la propria riprovazione via social senza trovare però il minimo supporto dalla stampa italiana, cui l’iniziativa è stata peraltro prontamente comunicata da Assoarma Nazionale.

Nel caso la presente accorata perorazione venga pubblicata, ringrazio il signor D’Agostino per lo spazio concessosi a nome di tantissimi italiani di ogni età e appartenenza politica che credono ancora nei simboli fondamentali come il Tricolore.

Luciano