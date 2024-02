POSTA! - CARO DAGO, FINALMENTE RISOLTO (ALMENO PER UN PO') IL PROBLEMA DELLA CARENZA DI ARMI E MUNIZIONI PER L' ESERCITO UCRAINO: L'UE DONERA' LORO L'ARSENALE RINVENUTO IN CASA DI ALAIN DELON – BURIONI BOCCIA TUTTI! CHISSÀ SE AVREBBE BOCCIATO ANCHE SE STESSO QUANDO A INIZIO PANDEMIA È ANDATO IN TV A DIRE CHE IN ITALIA IL RISCHIO COVID ERA “PARI A ZERO”?

Lettera 1

Dagonzo

Per il futuro di cabarettista la Giorgia dovrebbe andare a scuola dal guitto campano.

Icj

Lettera 2

Caro Dago, Burioni boccia tutti! Chissà se avrebbe bocciato anche se stesso quando a inizio pandemia è andato in tv a dire che in Italia il rischio Covid era "pari a zero" ?

Gildo Cervani

roberto burioni

Lettera 3

Dago,

Ci risiamo! Visto che i test d'ingresso sono troppo difficili e la preparazione e' carente, ci si rivolge agli avvocati per rientrare dalla finestra, dopo essere stati bocciati. Un malvezzo, quello di non accettare i giudizi, radicatosi negli anni, dimenticando che la professione medica non contempla l'impreparazione, salvo poi assistere ai numerosi sbagli di diagnosi che quotidianamente avvengono sulla pelle altrui.

MP

joe biden mangia il gelato 1

Lettera 4

Caro Dago, "Presto l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza". Rimbam-Biden ha gelato tutti con un cono!

Daniele Krumitz

Lettera 5

Buongiorno Dago: i soldi sono quella cosa per cui se te ne vai in giro coperto di stracci con una calza nera in testa ed a fianco la tua compagna strappona quasi nuda invece di darti il TSO al massimo dicono che sei eccentrico...

Saluti a tutti!

EP

alain delon arsenale armi

Lettera 6

Caro Dago,

Finalmente risolto (almeno per un po') il problema della carenza di armi e munizioni per l' esercito ucraino: l'UE donera' loro l'arsenale rinvenuto in casa di Alain Delon

Marco di Gessate

Lettera 7

Caro Dago

il partito di Conte governerà una regione. Buona fortuna Sardegna.

Saluti, Usbergo

Lettera 8

protesta degli agricoltori a bruxelles 17

Caro Dago, dicono che ogni tanto scarseggi l'acqua, ma a vedere come sono stati annaffiati con gli idranti della polizia gli agricoltori di Bruxelles - curioso contrappasso annaffiare proprio i contadini - non sembra che sia il caso attuale.

Comunque gli italici strenui difensori della democrazia e della libertà di espressione, come hai visto, non hanno mosso una foglia. Infatti da fradici mezzi, inzuppati come spugne, possiamo esprimerci ancora meglio del solito ed è tutta un'altra cosa - in quanto "europea" - rispetto ai manganelli.

ROBERTO E ILARIA SALIS

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago, sulla difesa dei dissidenti e dei diritti umani in Russia l'Occidente sta scaricando le batterie. Niente paura: sarà la Cina a fornircene di più efficienti e durature per poter continuare...

Nick Morsi

Lettera 10

Caro Dago, ostaggi liberati in Mali, il ministro Tajani: "Grande collaborazione dalla famiglia che si è dimostrata seria e non ha mai detto una parola". Il papà di Ilaria Salis avrà ricevuto il messaggio?

Gian Morassi

Lettera 11

Caro Dago, "Adesso non c'è accordo per l'invio di truppe in Ucraina, ma in futuro nulla può essere escluso". Macron, che gran stupidon...

Bibi

Lettera 12

ursula von der leyen

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Negli ultimi anni molte illusioni europee sono andate in frantumi. L'illusione che la pace sia permanente. L'illusione che la prosperità economica possa essere più importante per Putin che distruggere un'Ucraina libera e democratica. L'illusione che l'Europa da sola stesse facendo abbastanza in materia di sicurezza, sia essa economica o militare, convenzionale o informatica. Guardandoci intorno, è chiaro che non c'è più spazio per altre illusioni. Per dirla senza mezzi termini, l'Europa deve svegliarsi". Dovrebbe ripetere tutto questo discorso davanti a uno specchio, dimodoché chi deve capire capisca...

Bobby Canz

Lettera 13

Dago,

Leggendo dell'emarginazione subita da Susanna Tamaro, tacciata di fascista, per aver scritto sulle foibe, cadono le braccia di fronte a tanta ottusita'. Ma al contempo si capisce come si muovono i 'comunisti' fanatici nell'anima e dentro la societa'. Inutile volerci ragionare, tempo perso.

susanna tamaro 3

MP

Lettera 14

Caro Dago, Macron propone di mandare truppe Nato in Ucraina... Se deve dire una cazzata almeno Biden prende un gelato in mano!

E.Moro

Lettera 15

Caro Dago, "Putin deve perdere se l'Ue vuole essere libera". Zelensky da comico a chiaroveggente?

F.T.