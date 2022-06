POSTA! - CARO DAGO, PERCHÉ UN TETTO AL PREZZO DEL GAS E NON ANCHE DELLA BENZINA? - MA VISTA LA SICCITÀ, INVECE DI CONTINUARE A INVIARE ARMI IN UCRAINA NON SAREBBE MEGLIO BOMBARDARE LE NUVOLE PER FAR CADERE UN PO' DI PIOGGIA? - DI MAIO PER IL SUO NUOVO GRUPPO POLITICO "POTREBBE TROVARE SPONDA IN BEPPE SALA". DA UN BEPPE ALL'ALTRO. IL PAESE DEI BEPPINI...

Dagovski polacco,

Perché un tetto al prezzo del Gas e non anche della benzina?

Aigor (l’autista)

Caro Dago, ma vista la siccità, invece di continuare a inviare armi in Ucraina non sarebbe meglio bombardare le nuvole per far cadere un po' di pioggia?

Licio Ferdi

Caro Dago, l'altro giorno, con fare serioso, il Papa ha detto: "chiedetevi: cosa faccio per il popolo ucraino"? Ho riflettuto per qualche istante e ho risposto: pago il gas e la benzina rispettivamente l'80% e il 30% in più.

[Il Gatto Giacomino]

Caro Dago, M5S, Grillo: "Ora parlarsi con onestà". Ma i pentastellati conosceranno il significato della parola?

Maury

Non è giusto tentare di fare passare Chiambretti, genio ineguagliabile nonché intellettuale impareggiabile, come un uomo meschino e avaro solo perché vuole risparmiare sull’assegno di mantenimento della figlioletta.

Egli è in ristrettezze economiche, con reddito dimezzato, ma non si è mai lamentato. Sopporta con Cristiana rassegnazione. Del resto, tutti i suoi compagni di lavoro, a partire da Erik, ne riconoscono la grande generosità ed empatia.

Vergogna!

Giuseppe Tubi

Adorabile Dago,

mi dispiace ma questa volta mi hai deluso veramente. I tuoi titoli di solito sono brevi e preziosi capolavori. Credo malgrado ciò che definire "allocco" chi come l'attore francese Auteuil, ha la sventura di subire uno scippo all'interno di un taxi, sia qualcosa di ingiusto e totalmente inadeguato. Come definiresti invece gli scippatori del prezioso Patek Philippe che era al polso dello sfortunato personaggio transalpino?

Un caro saluto,

Monegasque

Caro Dago, la crisi energetica costringe la Germania a riattivare le centrali a carbone. Ma come, il "cattivo" - quello che si comporta male - è Putin, e Scholz porta il carbone ai tedeschi?

Mauro

Dago Magico,

il prodotto di suino spagnolo, prosciutto Patanegra, costa in loco da 80 a 400 euro cada-coscia. Il manager di Cuneo che prezza nella sua trattoria in Roma 65 euro una pizza con questo affettato utilizzerà il migliore senza dubbio. Mettere il caviale introvabile russo di Smirnoff sulla pizza marinata, il cuneese non ci ha ancora pensato? A prezzi abbordabili anche con uova di storione del Tevere in fase di secca.

Saluti

- peprig -

Caro Dago, ma a nessuno dei "grandi esperti" europei è venuto in mente che ricattando Putin con le sanzioni per la guerra in Ucraina lui avrebbe potuto rispondere chiudendo i rubinetti del gas? Nei bar è una voce che circola da tempo. Perché non hanno chiesto una consulenza a chi ne sapeva di più?

Sonny Carboni

Caro Dago, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "Noi dobbiamo assicurarci che utilizzeremo questa crisi per andare avanti e non per avere una ricaduta nei combustibili fossili inquinanti".

Come no. Vogliamo proprio vederla affrontare un'estate che si preannuncia caldissima senza utilizzare l'aria condizionata, col frigorifero e il microonde sempre spenti e mentre si fa sistemare i capelli dal parrucchiere senza l'utilizzo del phon...

Scara

Caro Dago, siccità, ce lo dicono tutti i giorni: il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacciai. E quindi per logica l'acqua dovrebbe finire nei fiumi, che invece sono in secca. E allora dov'è finita tutta l'acqua scomparsa dai monti e dai fiumi? Nei mari no di certo, perché ci avevano anche detto che quando sarebbe arrivata il livello degli oceani si sarebbe alzato sommergendo le città... Qualcuno ha notizia di qualche città sommersa? Ma che cacchio di storia ci hanno raccontato?

RPM

La body performance di Valentina Nappi

Caro Dagos, molte cose della odierna psicopatologica vita quotidiana fanno da confutazione pratica degli assiomi più illustri: politica, politicante e no, cultura, sia di massa che d'élite, sport & spettacolo, tossicosi da new media, virtualizzazione del mondo diversamente reale: l'indice aggiornato recita "non cogito, ergo sum", claim di un prodotto, non solo commerciale, cui pose dito e Big Techne e mano/pugno di ferro il Forum di Davos.

valentina nappi performance artistica

Pornografia, gender culture (con la cancel culture in allegato) e dissipatio h.g.: diamoci una rassettata/resettata alla grande. Lo fa Valentina Nappi o chi per lei ghost writer, tableau vivant metoforico della donna di servizio montata a cavalcioni del filosofo (a scorno del sapere libresco, si presume), cui dare lezioni di vita e pensiero.

Dunque, fare la porno-star sarebbe l'attività di copertura dell'intellettuale e polemista sotto le mentite spoglie denudate di glorioso pascolo pubblico, intanto che sogna di trasformarsi, come V.N. ebbe a dichiarare in un'intervista letta su Dagospia, in una pubblica piazza?

valentina nappi

Certe performance sono materia propedeutica agli spogliarelli filosofici o la traduzione alla lettera della philosophie dans le boudoir? L'accoppiamento sentenzioso/tendenzioso di sesso (no limits, secondo gli standard confindustriali del ramo) e pensiero forte, in V.N., è la rivoluzionaria scoperta dell'acqua fresca: ma proprio V.N. non può darcela a bere, semmai le piacesse trasformarsi, da para-ninfetta dell'iper-sessualizzazione apocalittica del mondo, in sorgente d'acqua pura.

Si rassegni la porno-starlette: lo scandalo per erudire dotti, dottori e indotti sedotti e abbandonati al loro chiacchiericcio, non è da lei: carne d'assalto così vezzosamente esibita, tanto meno si presta a fare da maschera di ghost writer per altri titoli e esami.

Raider

Caro Dago, siccità, Nicola Zingaretti: "In provincia di Roma situazione grave". Qualcuno ricorda cosa disse l'allora governatore - come oggi - della Regione Lazio durante la siccità del luglio 2017 quando il lago di Bracciano era quasi prosciugato e a Roma scarseggiava l'acqua?

"A Roma sta finendo l’acqua, problema grave. Mi piacerebbe invitare qui Donald Trump per fargli capire cosa significa non rispettare gli accordi sul clima". Adesso vorrebbe invitare Joe Biden? O magari vorrebbe chiedere a se stesso come mai per 5 anni sia rimasto a scaldare la poltrona senza fare nulla per risolvere il problema?

E.S.

Caro Dago, Christine Lagarde, rispondendo a una domanda circa l'opinione del consigliere del premier Draghi, Francesco Giavazzi, secondo il quale l'aumento dei tassi di interesse sarebbe lo strumento sbagliato contro l'inflazione.

"Ognuno ha la sua opinione su quale sia lo strumento giusto e quali siano i tempi giusti, ma c'è solo un'istituzione responsabile della politica monetaria ed è la Bce".

Ahahaha, che ridere! Ecco quel che succede quando invece di nominare una persona capace, per mostrarsi in prima fila a sgomitare per il politically correct, si nomina una "quota rosa". Verrebbe da dire: "Avete voluto la disastrosa ex direttrice operativa del Fmi, solo in quanto donna, alla guida della Banca Centrale? Godetevela!".

Ezra Martin

Caro Dago, ma perché le Vestali del politically correct si stracciano tanto le vesti a ogni starnuto dell'on. Meloni, invece di scendere dalla cattedra, ove dispensano lezioncine di morale a destra e manca, per riflettere umilmente sulle ragioni del suo successo elettorale?

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 7

Nonostante bollette e benzina alle stelle e l'ambiguità italica sulla guerra in Ucraina, la cortigianeria mediatica del Palazzo rimane in gran parte accucciata ai piedi di Super Mario, senza osare di sfiorarlo.

Quasi fosse un totem intoccabile! Rialzarsi invece e addirittura ostentare la presunta schiena dritta per scagliarsi contro il leader dell'opposizione è da regimi dittatoriali, mentre sarebbe un sacrilegio nelle democrazie più avanzate.

Antonio Pochesci

Caro Dago vediamo con piacere il successo di Leonardo DRS che dobbiamo all'intuizione ed alla decisione, a suo tempo, dell'Ing. Guarguaglini e che "fortunatamente" malgrado passate tentazioni di fare cassa, è rimasta nel portafoglio Finmeccanica/Leonardo.

Amandolfo

Caro Dago

quante polemiche inutili sul costo della Briatore-pizza. Da economista ti dico questo: la funzione di Briatore è di redistribuire il reddito, e ciò avviene attirando nei suoi locali dei pennuti che dispongono di denaro in eccesso, facendo in modo che una parte di quel denaro venga depositato nelle sue casse, vendendogli fumo al prezzo dell'oro.

I pennuti sono ben contenti di comprare fumo al prezzo dell'oro, perché ritengono così di distinguersi ed essere superiori alla massa plebea, quella che mangia meno sofisticato, meno trendy, ma più buono, più sano, più tipico, e a un prezzo infinitamente più basso.

Fine dell'analisi, andate a mangiarvi una pizza (ma fatta a Napoli).

Lorenzo B.

Caro Dago,

ma quando la capiranno i benpensanti di sinistra che più insultano e demonizzano i loro "nemici" politici e più li fanno vincere? È già successo con Berlusconi, poi con Grillo, Salvini e adesso Meloni.

Possibile non abbiano ancora capito che tanta gente (spesso la maggioranza) voterà sempre il "nemico" di turno (chiunque sia) pur di non far vincere i sedicenti progressisti con il loro spocchioso atteggiamento di superiorità?

Gualtiero Bianco

Di Maio per il suo nuovo gruppo politico "potrebbe trovare sponda in Beppe Sala". Da un Beppe all'altro. Il paese dei Beppini.

S'ignoranzamia