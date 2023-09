POSTA - CARO DAGO, TERRORISMO, FERMATO 24ENNE DI ORIGINE TUNISINA: VOLEVA UNIRSI A JIHAD IN SIRIA-IRAQ. PRIMA È TUTTO UN PARLARE DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE E POI QUANDO UNO TENTA DI FARSI ACCETTARE LO ARRESTANO - ALESSANDRO ORSINI CI SPIEGA CHIARAMENTE PERCHÉ L'OFFENSIVA UCRAINA È UN FLOP, PERCHÉ È FINITA E COSA PUÒ SUCCEDERE ADESSO. MA CHE ATTENDIBILITÀ POSSONO AVERE LE PAROLE DI UN PROFESSORE CHE, OLTRE UN ANNO FA, SPIEGAVA IN TV CHE PUTIN AVEVA GIÀ VINTO?

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

MARK ZUCKERBERG

Caro Dago, Facebook, Meta rimuove oltre 45mila contenuti per disinformazione. Ove per "disinformazione" si intendono quei contenuti politici non graditi a Mark Zuckerberg?

Spartaco

Lettera 2

Caro Dago, Von der Leyen: "L'Ue sostiene i Paesi membri sui migranti". Quali Paesi? L'Italia che accoglie tutti, la Germania che finanzia chi va a prendere i clandestini, la Francia che li respinge sul confine di Ventimiglia, l'Ungheria che non accetta islamici o la Spagna che nelle enclave di Ceuta e Melilla, in Marocco, spara a chi cerca di scavalcare la rete?

giorgia meloni e ursula von der leyen a lampedusa 5

Benlil Marduk

Lettera 3

Caro Dago, la polizia di Anzio ha fermato due gemelli di 20 anni, italiani di origini bosniache, per l'aggressione al 19enne pestato e investito domenica. L'accusa è di tentato omicidio. Sarà un "fatto culturale" come per chi arriva dal Bangladesh?

A.Sorri

Lettera 4

Caro Dago, è in arrivo Apollo, l'anticiclone africano che farà tornare l'Estate sull'Italia. I meteorologi non capiscono una mazza. Tirano ad indovinare. È già la terza o quarta volta che annunciano la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno in seguito al crollo delle temperature, per poi ripiegare e rimangiarsi tutto. Si occupassero di prevedere le temperature per la fine del secolo, che per allora saremo tutti morti e nessuno potrà rimproverarli di aver sbagliato!

Diego Santini

roma caldo

Lettera 5

Caro Dago

funerali di Napolitano. Chissà se nell’aldilà teme di incontrare Gheddafi o Berlusconi.

Saluti, Usbergo

Lettera 6

Caro Dago,

oggi, sul Fatto Quotidiano, il professor Alessandro Orsini ci spiega chiaramente perché l'offensiva ucraina è un flop, perché è finita e cosa può succedere adesso.

Ma che attendibilità possono avere le parole di un professore che, oltre un anno fa, con esaurienti argomenti, spiegava in TV, a tutti noi che ancora non ce ne eravamo accorti, che Putin aveva già vinto la sua guerra d'invasione ?

Pietro Volpi

funerali laici di giorgio napolitano

Lettera 7

Caro Dago, terrorismo, fermato 24enne di origine tunisina: voleva unirsi a jihad in Siria-Iraq. Prima è tutto un parlare di accoglienza e inclusione e poi quando uno tenta di farsi accettare lo arrestano...

Bug

Lettera 8

Dago Lux,

va bene la solidarietà all'Ucraina, va bene la condanna di Putin, ma l'atlantismo non dovrebbe essere mai sinonimo di ignoranza, stupidità, bischeraggine.

yaroslav hunka 3

Il presidente Trudeau e l'intero parlamento canadese, in occasione della visita di Zelens'kyj, hanno applaudito in piedi un vegliardo ucraino (96 anni) rifugiatosi in Canada.

L'"eroe", in realtà, è il famigerato nazista Jaroslawa Hunke, feroce assassino di civili polacchi, russi ed ebrei appartenente alle Waffen SS Galizien.

Una classe politica ed un Presidente, che passeranno alla Historia, come l’idiozia al potere, hanno così confezionato un autogol che fa felice Putin e sputtana l'Occidente.

Giancarlo Lehner

Lettera 9

Grande successo RAI!

Con uno share del 70%, vince la prima serata sbaragliando le altre reti con la diretta dei funerali di Napolitano. Non contenta, si ripete sempre nella stessa serata con l’89% grazie alla diretta dei funerali di Denaro.

yaroslav hunka 1

Leggero calo (66%) con la diretta dei funerali di Lodetti, svoltesi in serata. In preparazione (molto futura, ovviamente, ma la RAI organizza in modo ferreo) la diretta per Bergoglio, che si prevede sfonderà il muro del 100%.

A Mediaset non rimane che contare su resurrezione e successiva di-morte di Berlusconi, per tentare una riscossa (o, in alternativa, una diretta Signorini).

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Carissimo Dago ,

meme marta fascina by osho

Qualunque lavoratore o lavoratrice soffre per la scomparsa di una persona cara ,ma non credo che il periodo di assenza concesso ai comuni cittadini per lutto ecceda i tre giorni .

Questo limite sembra non valere per una semivedova milionaria che da circa quattro mesi non va nemmeno a scaldare il suo seggio parlamentare, come sarebbe suo dovere.

Questa situazione sottolinea i previlegi della Casta che dovrebbe occuparsi dei problemi dei cittadini e che invece piu' che altro usufruisce di previlegi alla Marchese del Grillo e nemmeno si cura delle apparenze.

Giovanna Maldasia

gianni letta Gianfranco Ravasi funerali giorgio napolitano

Lettera 11

Che emozione, i funerali di Napolitano, e che brividi le parole di Letta Gianni:

«Si chiude anche un capitolo tormentato e complesso di questa storia: dopo Berlusconi, Napolitano, a tre mesi uno dall'altro. Mi piace immaginare che incontrandosi lassù possano dirsi quello che non si dissero quaggiù».

Pare già di sentirli, quei vaff@*&€#o, comunist@ di m&€=*&€#, putt@*@#€ del c@&&#.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

volodymyr zelesnky in canada

Caro Dago, perché il famoso «amico» di Giorgia Meloni, Victor Orbán , dovrebbe accogliere in Ungheria migranti portati in Italia da Ong tedesche finanziate dall'amico di Elly Schlein, Olaf Scholz?

Piero Nuzzo

Lettera 13

Caro Dago, funerali Napolitano, l'ex presidente sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma. Mamma mia! Temeva che i cattolici gli attaccassero la lebbra dopo il trapasso? E meno male che a sinistra sono tutti contro le discriminazioni...

Marino Pascolo

meloni orban

Lettera 14

Caro Dago, attacchi russi con missili e droni, Zelensky: "Ci vendicheremo". Che bullo chiacchierone! Dal presidente ucraino continui annunci su cosa farà contro la Russia, ma i fatti stanno allo zero virgola...

Fabrizio Mayer