fico grillo di maio

Caro Dago, le consultazioni dei grillini sono davvero uniche. Anche questa volta i militanti hanno votato chi... doveva essere eletto, i due presunti big del movimento, Di Maio e Fico, e la Raggi che dal 4 ottobre sarà... disoccupata. Che bella cosa la democrazia diretta, eterodiretta!

FB

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI DECRETO SICUREZZA

Lettera 2

Caro Dago, M5s, Conte: "Il mio cuore batte a sinistra". Siccome in politica è scarso, si butta su argomenti di anatomia da quinta elementare?

Pat O'Brian

bollette luce gas

Lettera 3

Caro Dago, Fitch alza stime sul Pil dell'Italia. Non poteva invece abbassarci le bollette di luce e gas?

Yu.Key

Lettera 4

Dago darling, nel 1931 il Regno d'Italia adottò la carta d'identità. Oggi nella Repubblica Italiana c'è anche una serie di altre certificazioni (dallo Spid alla Pec e al Green Pass) che complicano la vita dei cittadini nel nuovo Contratto Sociale (?).

La regina Elisabetta 2

Se non sbaglio in UK non c'è la C.I. e negli USA qualcosa del genere è stata adottato solo dopo l'11 settembre 2001. P.S. Che botta per tutti quelli che avevano "decretato" la fine ingloriosa del Regno di Elisabetta II dopo la Brexit.

Ora è ripartito alla grande il "Rule Britannia" col patto militare ed economico che Londra ha fatto con le sue due antiche ed enormi colonie: USA e Australia. E l'UE rimane saldamente un colosso con i piedi d'argilla e tanto bla-bla-bla. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 5

Caro Dago,

sarri 3

Maurizio Sarri qualche anno fa fu esonerato dal Sorrento (serie C). Dopo la sua idea di calcio vista a Milano e strakoshata in Turchia, già si ode: «Nun darme stu turmiento! Torna a Surriento...»

Giancarlo Lehner

Lettera 6

Dago Extra,

toghe

la lista degli appartenenti alla Loggia Ungheria quella vera e mai verbalizzata da alcun togato, la si può ottenere collegandosi al link di un sito dislocato in Ndostan dopo ovviamente dato le proprie coordinate bancarie e a seguito di un pagamento di mezzo litro di digital coin. E' vergata in cirillico bizantino ma si traduce bene con ulteriore mezzolitro.

Saluti - peprig -

Lettera 7

papa francesco 1

Caro Dago, Papa Francesco: "In tanti senza cibo e in Vaticano si lamentano dei pasti". Aggiungeremmo anche "in tanti senza cibo e il Santo Padre con una panza enorme"...

Marino Pascolo

Green pass in azienda

Lettera 8

Caro Dago, l'aumento dell'ammenda per chi si reca sul lavoro sprovvisto di Green pass da 400-1.000 euro a 600-1.500 euro, non favorirà corruzione e concussione? Sta infatti diventando vantaggioso, sia per il lavoratore che per il controllore, far passare di mano qualche biglietto da 100 euro facendo finta che tutto sia a posto per poter continuare a lavorare intascando lo stipendio.

J.R.

Lettera 9

il primario saverio tateo 1

Da buon tuttologo, nella migliore tradizione preclaresca, scrivo la mia sul “caso” del primario “meraviglioso per le pazienti, un medico capace di «vessare i colleghi e mortificarli davanti a tutti»”.

Purtroppo spesso sono le due facce della stessa medaglia. Per dare un servizio ottimo ai clienti spesso è necessario tenere in riga i dipendenti. Magari con educazione, senza esagerare e senza vessare ma sempre con fermezza… e la linea di demarcazione è sottile, tra fermezza e vessazione…

Giuseppe Tubi

ALLAGAMENTI A MALPENSA

Lettera 10

Caro Dago, nubifragio all'aereoporto di Malpensa, 10 persone rimaste intrappolate nelle auto a causa degli allagamenti Qualcuno sta facendo le prove per far arrivare anche lì i barconi dei migranti?

Eli Crunch

Lettera 11

Dago che ti è successo? Siete sempre stati il mio punto di riferimento per le vostre posizioni libere, indipendenti e fuori dal coro.

PROTESTE DEI NO VAX

Ma evidentemente la vostra parte dei settanta milioni stanziati dal governo per incanalare la stampa su posizioni asservite e acritiche sul green pass e compagnia bella è stata così importante da calpestare i principi che vi riconoscevo.

Bravi! Non voglio usare la trita e ritrita frase "con quei soldi compratevene medicine", ma fate voi. Un saluto da un vostro ex sostenitore.

Elon Musk fuma

Lettera 12

Caro Dago, apprendo che Elon Musk starebbe progettando un sistema per pulire il parabrezza delle auto tramite un raggio laser. Speriamo che qualche hacker sviluppi la funzione per annichilire nello stesso modo la mano del vigile che si appresta a lasciare la multa sul vetro...

Saluti, Reb.

Lettera 13

UN GIOVANE ANTHONY FAUCI CON MAURIZIO COSTANZO

Caro Dago, Covid, l'immunologo statunitense Anthony Fauci applaude l'Italia: "E' diventata un esempio per il mondo". Tocchiamoci! Ricevere i complimenti da chi in materia è il consigliere del presidente Joe Biden, che sulla lotta alla pandemia sta clamorosamente steccando, non è molto confortante. Non poteva andare a complimentarsi con qualcun altro?

Lidiano Pretto

bolsonaro covid 3

Lettera 14

Caro Dago, Brasile, Bolsonaro interverrà all'Onu anche se non vaccinato. Perché le Nazioni Unite non discriminano!

Licio Ferdi

Lettera 15

Caro Dago, chi sarà mai quel famoso cantante italiano, di madre francese, la cui moglie straniera ha affittato un attico ai Parioli dove non paga affitto e condominio? Ah saperlo...

Lettera 16

Caro Dago,

conte vs renzi

qualche giorno fa ti ho scritto dicendo che frequentemente sia Salvini sia Conte quando parlano in pubblico si tirano la zappa sui piedi.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO

Dopo quello che è successo durante un suo comizio a Montevarchi sembra che Conte sia riuscito a tirarsi la zappa sui piedi anche stando completamente zitto quando il suo pubblico minacciava apertamente Renzi fino ad auspicare che qualcuno gli sparasse senza che lui, né Scanzi del Fatto quotidiano che lo stava intervistando, avessero qualcosa da ridire.

Minacciare gli avversari politici e auspicare che qualcuno spari loro è il nuovo corso del M5S a guida Conte che si è deciso a prendere le distanze dall’accaduto solo a seguito delle polemiche immediatamente sorte?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 17

Caro Dago!

il principe harry e meghan amrkle su time 1

I giornaloni USA, che tutt'ora vengono citati anche dalle nostre testate più importanti come se fossero i depositari della cultura e libertà d'informazione, mi sembrano a livello (non faccio nomi) delle più spettegolanti riviste d'antan, quelle col fotoromanzo accluso.

Ora ci propinano gli ormai impolverati duchi di Sussex fra le persone più influenti del pianeta, fotografati in atteggiamento pensoso lui, mentre lei sfoggia una dentatura sicuramente in soprannumero e ci si chiede: oltre a sputtanare le rispettive famiglie, cosa diranno che sarà scolpito sul marmo per edificare le future generazioni?

il principe harry e meghan amrkle su time 4

Sappiamo che per gli americani sfoggiare duchi che hanno scelto l'America è un colpo grosso, ma noi abbiamo caterve di nobili anche più carini, esibiamo quelli e lasciamo perdere i noiosissimi Sussex!

Bacio le mani

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Caro Aldo (https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/posta-caro-dago-cervelloni-governo-pensano-che-lavoratori-siano-283032.htm), sai cosa faranno le associazioni datoriali del tuo opulento Veneto? Te lo dico io: utilizzeranno uno dei 52 CCNL del nostro ordinamento del lavoro come interinale, somministrazione, cooperativo, tempo determinato, tutele crescenti, stage, apprendistato, vattelappesca… e ti sostituiranno.

Green pass in azienda 3

Poi, quando finirai i tuoi quattro soldi e inizierai a essere disperato e bisognoso come tutti noi poveri diavoli volgarmente detti colf e badanti, allora si che vedremo se continuerai a non vaccinarti.

Ah… a proposito: chissà se quando ti sarai vaccinato, il tuo posto di lavoro da irrinunciabile risorsa preparata a ogni livello sarà ancora lì ad aspettarti. Perché nel tuo meraviglioso discorso non tieni conto di una variabile: l’azienda per la quale sei risorsa irrinunciabile, potrebbe scoprire che sopravvive anche senza di te, magari spendendo pure meno!

Un bacione, e viva la modestia...

nicki minaj 5

Lettera 19

Caro Dago,

leggo sulle tue indispensabili pagine che la signora Nicki Minaj non vuole farsi vaccinare.

A parte chiedermi chi sia, lo so sono vecchio, non posso non notare che la poverina per raggiungere la notorietà è dovuta passare fronte retro dal chirurgo plastico, magari anche più volte.

Evidentemente ritiene bisturi e silicone molto più sani di ago e mRNA.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 20

Caro Dago,

enrico letta matteo salvini meeting rimini

Salvini continua a sostenere cose (tipo no green pass) che non mantiene mai. Stai a vedere che pian pianino, dopo i 5 stelle, il PD se magna pure ‘a Lega… gira e rigira… alla fine chi comanda è sempre il PD... indipendentemente che abbia il 18%… il 12%… o il 40% …

Frank

Lettera 21

Caro Dago, per quale motivo solo in Italia si pretende una vaccinazione obbligatoria ottenuta col metodo surrettizio del green pass (la solita parola inglese del cazzo!)? Perché in un anno e mezzo nulla si è fatto sul fronte dei trasporti pubblici, sull'aumento dei posti letto ospedalieri e delle terapie intensive, sulla sanificazione dei luoghi di lavoro e d'istruzione e sulle "classi pollaio".

MARIO DRAGHI GREEN PASS

Su tutti questi aspetti siamo ultimi in Europa, e chi applaude Draghi o è un idiota oppure è in malafede. Di fatto, il green pass obbligatorio certifica il fallimento del governo Draghi.

[Il Gatto Giacomino]

joe biden 16

Lettera 22

Caro Dago, Joe Biden cala nei sondaggi. Beh, anche dal vivo non è che stia molto su. Dimentica i nomi dei primi ministri degli altri Stati con cui sta dialogando. Roba da sprofondare nel pavimento per la vergogna.

Bug

Lettera 23

Caro Dago, l'infettivologo Matteo Bassetti: "C'è una buona possibilità che chi non è vaccinato contro Covid 19 si possa infettare entro 2 anni". Se è per questo c'è anche una buona possibilità che chi non è vaccinato entro due anni vinca il SuperEnalotto.

matteo bassetti

Ma l'evidenza scientifica dice che per evitare di parlare a vanvera, e fare figure alla Burioni, bisogna avere i dati. E i dati su come evolverà la variante Delta del Covid tra due anni, ci saranno appunto tra due anni.

Antonello Risorta

Green pass in azienda

Lettera 24

Caro Dago, Consiglio di Stato: "Richiedere Green pass non è una violazione della privacy". Bocciato il ricorso di quattro no vax. È talmente palese che chiedere informazioni sulla salute di qualcuno è una violazione della privacy che in tempi normali non ci sarebbe stato bisogno di nessun ricorso. Ma adesso è praticamente inutile perdere tempo con le scartoffie perché qualsiasi cosa decida il Governo è sempre giusta. Modello Cuba.

E S.

corrado formigli 2

Lettera 25

Vorrei inserirmi nell'elevata discussione sui vaccini e dire che Formigli dovrebbe invitare giornalisti come Margherita Fronte ma si guarda bene dal farlo. Preferisce raggiungere un pubblico che se ne frega della divulgazione scientifica perché se ci tenesse approfondirebbe in quella direzione.

corrado formigli 1

La trasmissione Piazza pulita preferisce un certo target e risultati auditel da raggiungere per andare in onda, e per questo serve il pubblico che segue sui social la Lucarelli a cui dedica addirittura una nuova rubrica: ''piazza selvaggia'' (ahahahahah)... dove cerca di imbastire dei discorsi da apprendisti stregoni per convincere chi non si è ancora vaccinato.

D'altronde, in mancanza di idee e competenze non gli rimane che cavalcare questo argomento per sperare in una minima possibilità di sopravvivenza mediatica. Ma, almeno, la 7 di Cairo ci risparmi l'ipocrisia dei Stefano Feltri dalla Gruber che rimproverano il Prof Cacciari di essere incompetente e non avere "i titoli accademici" per parlare sul tema dei vaccini e in materia di green pass, per carità.

Impeto Grif

mauro rango 3

Lettera 26

Caro Dagos, per un anno, non abbiamo letto né sentito alcunché di significativo contro le terapie domiciliari: per la verità, neppure, ora, solo che è scattata una massiccia offensiva su tutti i fronti mediatici per screditarle con argomentazioni di tipo folcloristico e irridenti con poco spirito scientifico e molto di patate: l'ivermectina? Vermifugo per cavalli.

mauro rango 2

Qualche altra china? Callifigoc o rimedio contro l'acne... Nulla che prenda in considerazione i casi di successi documentati: strano, ma l'Aifa, che per un anno ha fatto lo gnorri, vuole prepararsi il terreno; e Speranza, mettere in sicurezza il posteriore appoltronato: e dunque, fuoco a volontà!

L'isterismo di massa, che ha le sue espressioni paradigmatiche in un Pedullà, Klaus Davi e Parenzo, chiede di tacitare chiunque si opponga, per es., agli algoritmi dell'OMS (conservo un buon ricordo dell'OMS, ma era un altro paio di gambe, non corte come le bugie che sentiamo), che escludono il vaccino se il soggetto che muore aveva precedenti o intercorrenti patologie: tutto l'opposto del virus, tirato in ballo anche quando moriva chi era caduto dal quinto piano. Tutti zitti! Parla Davi, pontifica Draghi, proclama Fusani. in un monologo interiore a voce alta, in un flusso di coscienza civica a senso e Pensiero Unico e selvaggio.

Raider

Referendum Cannabis

Lettera 27

Cari Dago, cannabis, il comitato per il referendum: "Raccolte 492mila firme su 500mila". Non era più semplice se raccoglievano le proprie cose e si trasferivano in Olanda?

Mark Kogan

migranti messicani 8

Lettera 28

Caro Dago, migranti, crisi a confine Usa-Messico: 10mila sotto un ponte. Biden mira ad entrare nel Guinness dei primati?

Lino

ASTRAZENECA

Lettera 29

Caro Dago, Ema assolve AstraZeneca: "Vaccino non ha particolari rischi su trombosi". Ma certo. E trattandosi di un farmaco a utilizzo variabile - il lunedì va bene per gli under 50, martedì per gli anziani, mercoledì per i giovani, giovedì per gli uomini e venerdì per le donne - forse è anche un ottimo prodotto proprio per la cura della trombosi...

Giuly

Lettera 30

Caro DagoSpecchio,

Governo Draghi

una laurea conferita in assenza del regolare percorso accademico viene definita H.C., Honoris Causa. Gli ultimi governi succedutisi mi suggeriscono che, analogamente, sarebbe molto democratico e politicamente corretto aggiungere ad alcune cariche un opportuno acronimo: Ministro P.G.R., Sottosegretario P.G.R., Presidente P.G.R., Tirapiedi P.G.R. ecc. ecc.

Ah si, dimenticavo, P.G.R. sta Per Grazia Ricevuta.

Mikkke

BERLUSCONI 1994

Lettera 31

Caro Dago, da quando Berlusconi è entrato in politica ha subito una infinità di processi che ancora continuano. Delle due una: o è un criminale internazionale, e mi meraviglio che ONU, FBI, Iran e Corea del Nord, non abbiano mai chiesto l'estradizione, oppure qualcosa non torna. Sarebbe interessante conoscere il parere del dott. Palamara.

FB

Dario Franceschini

Lettera 32

Caro Dago, "Se ci sono treni pieni al 100%, un teatro o un cinema con spettatori con mascherina e Green pass mi paiono luoghi più sicuri". Tocca dare ragione al ministro Dario Franceschini. Se i vaccini sono tanto "meravigliosi" e protettivi, come mai tutta questa indecisione sui luoghi di spettacolo? C'è qualcosa che preferiscono tenerci nascosto?

Axel

laura boldrini i fili dell odio 1

Lettera 33

Caro Dago, femminicidio, Laura Boldrini: "Da Barbara Palombelli parole agghiaccianti, non c'è spiegazione plausibile". Invece la reazione dell'ex presidenta della Camera fa capire subito che non c'è di mezzo alcun migrante: altrimenti si sarebbe ben guardata dall'aprire bocca!

Alan Gigante