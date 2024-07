POSTA – CARO DAGO, SALUTAMI A VANNACCI: ERA CONVINTO DI ESSERE IN PRIMA POSIZIONE PER LA NOMINA DI VICEPRESIDENTE DEGLI ORBAN-PATRIOTS E INVECE ERA SOLO... LA DECIMA - SEMBRA SBOCCIATA UNA BELLA INTESA TRA LE NEO PARLAMENTARI EUROPEE RACKETE E SALIS! LA PRIMA GLI SPIEGHERÀ COME INFRANGERE LEGGI MARITTIME, LA SECONDA COME OCCUPARE CASE ALTRUI E ROMPERE TESTE ALLE PERSONE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giorgia meloni spiega il no di fratelli d italia alla conferma di ursula von der leyen 2

Dagovski,

La Meloni fuori dai giochi in Europa.

Siamo Fittuti.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, a causa della Coppa Italia il Festival di Sanremo slitta dall'11 al 15 febbraio. Non era meglio farlo slittare direttamente nella spazzatura?

SdA

Lettera 3

Caro Dago, Tajani: Se von der Leyen non fosse stata rieletta sarebbe stato il caos". Certo, sarebbero arrivati migranti da tutti i lati. Non come adesso che bussano e chiedono "Possiamo entrare?".

Ugo Pinzani

ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia

Lettera 4

Caro Dago, choc in carcere, lite tra magrebini, detenuto sgozza compagno di cella. E dove starebbe lo choc? Nel mondo arabo sgozzamenti, decapitazioni e amputazioni sono all'ordine del giorno: è la loro "cultura". Se fa orrore basta non accoglierli come abbiamo fatto e continuiamo a fare tutti i giorni.

Sonny Carboni

Lettera 5

Caro Dago, colui che voleva prendere le redini del Pd in opposizione alla Schlein se ne va a fare l'eurodeputato con un lauto stipendio, con la benedizione della suddetta , lasciando il governatorato dell' Emilia Romagna. Un uomo adatto a qualunque incarico...purché' lautamente ricompensato!

antonio tajani

Ciao

Giorgio

Lettera 6

Caro Dago,

forse ai pischelli sfuggirà che Bella Hadid, figlia di mattonati palestinese cresciuta a Beverly Hills, testimonial Adidas nell’anniversario delle olimpiadi 1972 è tra le cose più antisemite e volgari del mondo.

BELLA HADID - ADIDAS SL 72

Perché? Perché la squadra israeliana venne nei giochi di Monaco 1972 sequestrata, torturata (e chi ha lo stomaco forte può andarsi a vedere i reportage) e ammazzata da un manipolo di terroristi palestinesi.

Forse lei come modella ha avuto poco tempo di studiare, ma il management (tedesco!) Adidas?

Prima volta che boicotterò davvero un’azienda. Penso anche che chi si reputi in qualche modo vicino alla sofferenza palestinese non può giustificare quell’attentato terroristico.

Saluti al 1972,

Lisa

Lettera 7

MEME SULLE DIFFERENZE TRA GLI ELETTORI DI TRUMP E QUELLI DI BIDEN

Caro Dago, Biden potrebbe annunciare già nel weekend, dopo la conclusione della convention repubblicana, la rinuncia alla corsa per la rielezione alla Casa Bianca. Starebbe decidendosi a votare anche lui per Trump?

Giacò

Lettera 8

Caro Dago,

anche il grande ed immenso amore tra due donne conosciutissime, dopo due anni, è morto. Si sbandiera tanto che il matrimonio tra gli omosessuali sia eterno ma le separazioni sono infinite. Mi chiedo che vi sposate a fare se dopo qualche tempo vi separate non è preferibile un’unione di fatto? O il matrimonio serve per farsi tanta pubblicità gratuita?

Annibale Antonelli

LA REAZIONE DI JOE BIDEN ALL ATTENTATO A DONALD TRUMP - MEME BY OSHO

Lettera 9

Caro Dago, Biden a un passo dall'addio. Richiesta dal Padre eterno?

Gripp

Lettera 10

Caro Dago, Biden a un passo dal ritiro. Sono riusciti a convincerlo che sarà sostituito da JFK?

Pikappa

Lettera 11

Caro Dago, sembra sbocciata una bella intesa tra le neo parlamentari europee Rakete e Salis! La prima gli spiegherà come infrangere leggi marittime nazionali e internazionali e speronare una nave della guardia di finanza, la seconda come occupare case altrui e andare all'estero a rompere teste alle persone...una bella coppia davvero!

FB

salamandra axolotl

Lettera 12

Caro Dago, Trento, il Tar blocca l'uccisione dell'orsa che ha aggredito un turista. Si cerca un giudice che la metta ai domiciliari?

Frankie

Lettera 13

Caro Dago, lode alle salamandre Axolotl che promettono l'elisir di lunga vita, ma come per l'intelligenza artificiale urge regolamentare subito gli sviluppi in vista. Tutto bene, a condizione che la somministrazione del nuovo farmaco sia strettamente vietata agli stronzi.

Cincinnato 1945

MICROSOFT DOWN - CAOS NEGLI AEROPORTI

Lettera 14

Caro Dago, un errore nell'aggiornamento di Microsoft causa un blackout globale di Internet. E poi vorrebbero rifilarci l'intelligenza artificiale...

Pat O'Brian

Lettera 15

Dago,

partiva dal 40% dei votanti, cacciato dal PD, eliminatore dii Conte premier, auto nominatosi erede di B, componente del trio con Moratti e Calenda, vagando nei continenti tra reali e potentati vari oggi dopo la storica partita di pallone tra anziani politici e artisti in declino il novello obiettivo di Renzi: una grande alleanza attorno al PD senza preclusioni per il M5S.

Aveva previsto che il nuovo governo Meloni entrasse in affanno dopo qualche settimana e che il trio sarebbe intervenuto per ... non se lo ricorda più nessuno, nemmeno il giocoliere di se stesso, il profeta di Rignano.

- peprig –

DISCORSO ALLA NAZIONE DI JOE BIDEN DOPO L ATTENTATO A DONALD TRUMP

Lettera 16

Caro Dago

La von der Leyen si lega ai Verdi. Cominciamo a mettere da parte i soldi per adeguare le case.

Saluti, Usbergo

Lettera 17

Dago,

Salvini che si inalbera dell'inciucio politico in europa, dice la sua dimensione: piccola.

MP

Lettera 18

Caro Dago, sistemi informatici in tilt in tutto il mondo: non sarebbe un attacco hacker. Sì, perché vengono a dirlo a noi!

Raphael Colonna

Lettera 19

quadri clinici meme by rolli il giornalone la stampa

Caro Dago, saultami a Vannacci: era convinto di essere in prima posizione per la nomina di vicepresidente degli Orban-patriots e invece era solo... la decima

Lettera 20

Caro Dago

Il giulivo Vannacci: noi Patrioti siamo fluidi. Essì, hanno goduto come matti a metterglielo (per la Decima volta?) in quel posto.

MICROSOFT DOWN - FORMULA 1 trump clooney biden MICROSOFT DOWN - MERCEDES - FORMULA 1 MICROSOFT DOWN - CAOS NEGLI AEROPORTI

Saluti