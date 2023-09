POSTA – MATTEO MESSINA DENARO NON HA SPIFFERATO NULLA AI SOLERTI MAGISTRATI E SI È SPENTO SERENAMENTE, CIRCONDATO DA MEDICI ZELANTI E DAI PIÙ CARI AFFETTI, LUSSO RISERVATO A POCHI FORTUNATI. AI COMUNI POVERACCI RESTA SOLO DI ACCODARSI ALLE INTERMINABILI LISTE DI ATTESA O RIVOLGERSI ALLA SANITÀ PRIVATA, COME IN QUESTI GIORNI ACCADE AD UN MIO AMICO TETRAPLEGICO CHE PER CURARSI LE PIAGHE DEVE SBORSARE CIRCA 1.000 EURO AL GIORNO IN UNA CLINICA PRIVATA PERCHÉ NEGLI OSPEDALI PUBBLICI NON C’È POSTO…

Riceviamo e pubblichiamo:

PIETRO TIDEI - 3

Lettera 1

Revendissimo Dago,

a proposito degli eventi di S.Marinella, tra accusatori ed accusati, mi viene in mente come si diceva a Roma anni fa...."er più pulito cià la rogna"....

Sempre Tuo Mullah

Lettera 2

Caro Dago,

Il bonus benzina di ottanta euro per i titolari di carta “dedicata a te” si rivela essere l’ennesima figura tragicomica di questo governo. Tieni presente che con ottanta euro fai a malapena un pieno ad una utilitaria col serbatoio da quaranta litri. Ehi, il prezzo della benzina è vicino ai due euro al litro.

Volodymyr Zelensky con Mateusz Morawiecki

Ma c’è di più! Sappiamo tutti che la benzina è fatta da petrolio e tasse e la componente fiscale rappresenta oltre il 55% del costo finale. Si arriva quindi al paradosso che con una mano lo Stato ti offre ottanta euro, ma con quell’altra se ne riprende quasi cinquanta tra accise e IVA. Proprio un intervento che dissanguerà le casse statali, vero?

Daniel

Lettera 3

fila di barchini carichi di migranti al molo di lampedusa

Caro Dago, Polonia: "Non invieremo a Kiev armi nuove ma vecchie". Missili che esplodono prima di partire, lanciarazzi arrugginiti e carri armati col motore che si ingolfa?

SL

Lettera 4

Caro D due cose

La prima: Ogni tanto il giornalismo postprandiale regala stranezze che spuntano sui giornali e poi (fortunatamente) scompaiono così come sono arrivate: l'ultima è la cauzione di 5000 euro per i profughi per uscire dai CPR, gente che, notoriamente, arriva sulle nostre coste con le tasche piene di banconote.

PIERCAMILLO DAVIGO

Pensavo che i 5-Stelle avessero alzato l'asticella delle cazzate a una misura irraggiungibile per gli altri, evidentemente mi sbagliavo.

La seconda: prima Sangiuliano al premio Strega, ora il caso Davigo - Mieli, prendiamo atto che ormai si marcia per sentito dire

Salut'

WBBB

Lettera 5

Egregio Dago

al funerale del Presidente Napolitano ci saranno anche l'Ambasciatore Ungherese e famigliari del Presidente Nagy giustiziato dai sovietici a seguito della repressione del 1956?

Cordialità

PIETRO TIDEI E ROBERTO ANGELETTI

Sanvic

Lettera 6

Caro Dago, Sophia Loren caduta in casa, diverse fratture: operata all'anca. L'intervento chirurgico è andato a buon fine. Ma era lei o la controfigura?

Corda

Lettera 7

Caro Dago, Spagna, falsi video porno con l'intelligenza artificiale: così venti ragazzine si sono ritrovate nude sui social media. L'AI rende tutto più facile. Un pm che volesse incastrare un politico, potrebbe creare delle finte intercettazioni con la voce del soggetto preso di mira e presentarle come prova. Tempo fa, invece, avrebbe dovuto affidarsi alla professionalità di un bravo imitatore...

Spartaco

Lettera 8

sophia loren nel suo ritorante a milano

Caro Dago Mmd è morto… lo stato invece di fare la faccia feroce imponendo tumulazione all’alba con pochissime persone spieghi i 30 anni e passa di latitanza invece di risolverla con la carcerazione di 4 poveri diavoli che contavano un cazzo..

Frank Cimini

Lettera 9

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Sui migranti i risultati non sono stati quelli sperati". Forse per lei. Ma gli scafisti sono in festa: oltre ogni più rosea previsione!

Martino Capicchioni

Lettera 10

Caro Dago, per Giorgio Napolitano funerale laico. Con una vita di giravolte, riposizionamenti e il mettersi sempre a favor di vento, è strano che l'ex presidente non sia diventato anche un fervente cattolico!

Sandro Celi

Lettera 11

SOPHIA LOREN INAUGURAZIONE RISTORANTE MILANO

Il giornale che scrive per conto dello svizzero piddino CDB, afferma, per sminuire l’arresto di Messina Denaro, che questi era quasi nessuno, all’interno della mafia (era, grosso modo, un puttaniere bisognoso di viagra, vanno scrivendo). Se per caso, gli odiati destrorsi dovessero dare il colpo finale a questa organizzazione, finisce che quelli de “La voce del padrone” svizzero, affermerebbero che la mafia non è mai esistita, come dei siculi qualsiasi.

Ottavio Beccegato

Lettera 12

Caro Dago,

Volodymyr Zelensky con Mateusz Morawiecki in Polonia

Ormai l'esposizione di deretani e davanzali piu' o meno fotoshoppati e siliconati da parte di attori attrici e cantanti ,giornaliste e parlamentari, modelle di ogni eta' e categoria e' diventata talmente scontata e stucchevole che riuscire ad essere sexi vestite da capo piedi( guanti,cappello e scarponi inclusi ) ,sarebbe,oltre che una bella novita' ,piu' originale

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago, migranti, l'eurodeputato Csu Markus Ferber (gruppo Ppe): "Ong pull factor, simpatizzo con l'Italia". Scommettiamo che Elly Schlein, invece, simpatizza col governo tedesco che finanzia chi "collabora" con i trafficanti di uomini?

Nick Morsi

SOPHIA LOREN INAUGURAZIONE RISTORANTE MILANO

Lettera 14

Caro Dago Matteo Messina Denaro se n'è andato praticamente senza parlare con nessuno ne come collaboratore ne come pentito: abbiamo perso qualche nuovo eletto deputato o senatore "sicuro"...

Amandolfo

Lettera 15

Finalmente è venuta alla luce la grande farsa dello strombazzato successo dello Stato che avrebbe sconfitto definitivamente la mafia con la cattura Messina Denaro, latitante a casa sua e fiducioso di essere salvato dalla malattia grazie alle istituzioni che aveva sempre combattuto, contrattando cure migliori di qualunque altro cittadino italiano in cambio di antichi segreti.

Invece ai solerti magistrati non ha spifferato nulla e si è spento serenamente, circondato da medici zelanti e dai più cari affetti, lusso riservato a pochi fortunati.

la morte di matteo messina denaro sul sito del guardian

Ai comuni poveracci che al massimo hanno nel curriculum verbali per eccesso di velocità e multe per divieto di sosta resta solo di accodarsi alle interminabili liste di attesa o rivolgersi alla sanità privata, come in questi giorni accade ad un mio amico tetraplegico che per curarsi le piaghe deve sborsare circa 1.000 euro al giorno in una clinica privata romana perché negli ospedali pubblici non c’è posto, e per lo stesso motivo una volta dimesso pagarsi un’ambulanza per il trasporto in un centro di riabilitazione in Molise, se non preferisce organizzarsela a casa.

Antonello Giovannini Torelli

Lettera 16

Caro Dago,

migranti in europa

Una donna e' morta dopo una terribile agonia,perche' il suo compagno le aveva dato fuoco. Da come vanno queste faccende ultimamente ,l'assassino po' sperare di essere giudicato da un tribunale che gli riconosce di essere stato obnubilato perche' affetto da "amore bruciante".

Giovanna Maldasia