POVERA GIORGIA MELONI: PIU’ CERCA IL DIALOGO CON MACRON E SCHOLZ, PIU’ SALVINI SGANCIA SILURI CONTRO FRANCIA E GERMANIA - MASSIMO FRANCO: “DI QUI A GIUGNO, QUANDO SI VOTERÀ, OGNI NAZIONE EUROPEA DOVRÀ PRESENTARE ANCHE ALLA PROPRIA OPINIONE PUBBLICA RISULTATI TANGIBILI. E GLI SPAZI PER LA SOLIDARIETÀ CONTINENTALE SI ASSOTTIGLIERANNO, FAVORENDO L’ESTREMISMO…”

Estratto dell’articolo di Massimo Franco per il “Corriere della Sera”

Il segnale rassicurante è che la Lega non ha intenzione di chiedere nessun rimpasto di governo. Almeno fino alle Europee, non se ne parla; né potrebbe essere diversamente. Per dopo, Matteo Salvini e i suoi fedelissimi assicurano che vanno bene esecutivo e maggioranza. Ma è chiaro che molto dipenderà da come andrà il voto […]

Ieri, […] dal Carroccio sono arrivate accuse scomposte contro la Germania. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, è arrivato a dire che «ottant’anni fa il governo tedesco», e cioè nazista, peraltro alleato dell’Italia fascista, «decise di invadere gli Stati con l’esercito. Ora finanzia l’invasione dei clandestini per destabilizzare». Il riferimento è alle organizzazioni non governative che Berlino sostiene per salvare i migranti nel Mediterraneo.

Parole provocatorie […] che si sono sommate a quelle contro il commissario europeo Paolo Gentiloni, accusato di avere indicato l’Europa come «via maestra» seguita da Napolitano. E indicano la volontà dell’alleato di Giorgia Meloni di screditare qualunque dialogo di Palazzo Chigi con Paesi con i quali esiste un’alleanza storica; e dei quali l’Italia avrà bisogno […] La Lega almeno ieri ha evitato di attaccare la Francia di Emmanuel Macron […] Ma il timore è che sia una tregua temporanea.

Salvini è alleato della nemica più acerrima di Macron, Marine Le Pen […] invitata al raduno di Pontida, ha affidato il compito di chiedere a Meloni perché non voglia allearsi alle Europee con tutte le destre in chiave antisocialista […] la risposta indiretta di Palazzo Chigi è arrivata col comunicato col quale si è dato conto del faccia a faccia tra la premier e Macron […] Il problema è che di qui a giugno, quando si voterà, ogni nazione europea dovrà presentare anche alla propria opinione pubblica risultati tangibili. E gli spazi per la solidarietà continentale si assottiglieranno, favorendo l’estremismo.