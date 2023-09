19 set 2023 18:41

PREMIERATO COMPLICATO – IL PD ANNUNCIA BARRICATE CONTRO IL DDL SULL'ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DEL GOVERNO, CHE A BREVE DOVREBBE AVERE IL VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – TRA GLI OPPOSITORI, L'UNICO CHE HA APERTO LA PORTA ALLA MELONI È RENZI. MA, CON CALENDA SUL FRONTE DEL “NO”, LA DUCETTA SI PUÒ SCORDARE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI, NECESSARIA PER OTTENERE LA MAGGIORANZA – PER NON PARLARE DI MATTARELLA, PRONTO A DIMETTERSI ALL'ISTANTE IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PREMIERATO...