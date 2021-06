https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grillo-pechinese-che-tempismo-giorno-g7-tutti-paesi-273154.htm

Preparate il ring nel M5s. "La pochette con il nulla intorno" sfancula il padre-padrone del Movimento grillo e non partecipera’ all’incontro con l'ambasciatore cinese “per concomitanti impegni”. Ma non faceva prima a dire: “Ho fatto una cazzata”? E’ l’inizio della fine per Conte che dopo Di Maio con questo voltafaccia si mette contro pure Beppe-Mao. A Grillo piace fare la figura del grullo?

"L’Elevato" si prepara a fare terra bruciata intorno all’ex premier. Come Dago-rivelato, il fondatore del M5s vuole mantenere il divieto del terzo mandato. E tutti gli aficionados di Conte al Senato sono al secondo mandato… Ma le brutte notizie per l’Avvocato di Padre Pio non finiscono qui. Nel giorno del G-7, con tutti i Paesi schierati contro la Cina, l’incontro con l’ambasciatore cinese era stato considerato un’ulteriore conferma dei suoi sbandamenti filo-Pechino. A Bruxelles non vogliono più vedere Conte manco in cartolina...

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il leader in pectore del M5S ed ex premier Giuseppe CONTE non parteciperà all'incontro con l'ambasciatore cinese e Beppe Grillo, per concomitanti impegni. (Ant/Adnkronos)

