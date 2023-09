UNA PRESA IN GERE – L’ATTORE RICHARD GERE HA DI MEGLIO DA FARE E NON TESTIMONIERÀ CONTRO SALVINI AL PROCESSO OPEN ARMS DI PALERMO. LA STELLA DI HOLLYWOOD, CHE NELL’AGOSTO DEL 2019 AFFITTÒ UN’IMBARCAZIONE PER PORTARE VIVERI ALLA NAVE DELLA ONG CHE OSPITAVA UN GRUPPO DI MIGRANTI, È IMPEGNATO NELLE RIPRESE DI UN FILM – IL “CAPITONE” GODE: “CAMBIO DI PRIORITÀ. PREFERISCE STARE A HOLLYWOOD ANZICHÉ VENIRE IN TRIBUNALE A PALERMO…”

Estratto dell’articolo di L.F. per “il Tempo”

Richard Gere Open Arms 5

Richard Gere non testimonierà contro Salvini. Almeno per il momento. L’attore statunitense non sarà a Palermo il 6 ottobre per testimoniare al processo Open Arms che vede imputato il leader della Lega, Matteo Salvini, per fatti accaduti quando era alla guida del ministero dell’Interno.

Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Gere, come fa sapere la ong che lo ha chiamato a testimoniare, non potrà essere nel capoluogo siciliano quel giorno «perché impegnato in America con le riprese del suo ultimo film». La testimonianza dell’attore slitterà quindi a una nuova data.

MATTEO SALVINI AULA PER IL PROCESSO OPEN ARMS

Il vicepremier aveva commentato […] la notizia della chiamata a testimoniare dell’attore, durante la trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4. «Viva Richard Gere. Io vado a testa alta in quel tribunale perché nel mio Paese si entra se si ha il permesso di entrare», aveva detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ospite in tv.

Salvini poi aveva aggiunto: «A Richard Gere dirò con il sorriso sulle labbra che siccome lui ville e milioni ne ha, se gli piacciono gli immigrati clandestini ne può ospitare quanti ne vuole nel suo Paese e nelle sue ville».

MATTEO SALVINI CONTRO RICHARD GERE

[…] L'attore, davanti ai magistrati dovrà riferire sulle condizioni dei migranti a bordo della Open Arms. Gere, al momento dei fatti, era in vacanza in Italia e affittò un'imbarcazione. Il 9 agosto del 2019 raggiunse […] la nave della ong per verificare lo stato di salute dei 147 migranti e portò loro viveri e acqua. […]

