UNA PRESA PER IL KURZ – IN AUSTRIA SONO USCITI IN CONTEMPORANEA TRE DOCUMENTARI SULL'EX CANCELLIERE TEDESCO CHE, NEL DICEMBRE 2021, HA DATO L'ADDIO ALLA POLITICA IN SEGUITO A UN’INCHIESTA PER CORRUZIONE – UNO DEI TRE DOC SOSTIENE LA TESI DEL “COMPLOTTO” PER FAR FUORI L'EX STELLA DELLA DESTRA, UN ALTRO È UNA SORTA DI AGIOGRAFIA AI LIMITI DELLA PARODIA – A VIENNA TUTTI SONO CONVINTI CHE KURZ STIA PIANIFICANDO UN RITORNO SULLA SCENA PUBBLICA…