27 ago 2023 19:22

LA PRESA DI POTERE DELLA DUCETTA - GLI ITALIANI ELEGGEREBBERO IN VIA DIRETTA IL PREMIER, CHE AVREBBE DEI POTERI ESTESI COME QUELLO DI NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI. A PALAZZO CHIGI ANDREBBE CHI HA VINTO LE ELEZIONI. PUNTO E BASTA. PREVISTA ANCHE UNA CLAUSOLA “ANTI-RIBALTONE”, CHE CONSENTIREBBE AI PARLAMENTARI DI CAMBIARE IL CAPO DEL GOVERNO MA NON LA CONFORMAZIONE DELLA MAGGIORANZA – ECCO PERCHÉ MATTARELLA SI È INCAZZATO E, DAL PALCO DEL MEETING DI RIMINI, HA SPARATO A ZERO CONTRO LA MELONI (UNA RIFORMA CHE FARÀ LA FINE DI QUELLA DI RENZI: NON SI FARÀ MAI…)