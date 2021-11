PRIMA O POI, CALENDA LITIGHERÀ ANCHE CON SE STESSO - CARLETTO HA BLOCCATO SU TWITTER ROMAN PASTORE, IL 21ENNE CANDIDATO A ROMA FINITO NELLA BUFERA PER LE SUE FOTO CON ORRENDI E COSTOSI PATACCONI AL POLSO? - È STATO IL RAGAZZO AD ANNUNCIARLO SUL SOCIAL: “MA COME? MI CANDIDO CON TE, METTENDOCI LA FACCIA A SOLI 21 ANNI. RICEVENDO INSULTI, MINACCE E CATTIVERIA. MI CHIAMANO STAMPA E TV E PER EVITARE STRUMENTALIZZAZIONI MI FACCIO GIUSTAMENTE DA PARTE. ORA PERCHÉ ESPRIMO PERPLESSITÀ SU CERTE TUE DICHIARAZIONI MI BLOCCHI?”

CARLO CALENDA BLOCCA ROMAN PASTORE SU TWITTER

1 - IL RITORNO DI ROMAN PASTORE CON LA CRITICA A CARLO CALENDA. LA REAZIONE È INASPETTATA

Da www.iltempo.it

Roman Pastore torna a far parlare di sé sui social network. Il giovane politico è stato al centro di un’aspra polemica per la sua candidatura in uno dei Municipi di Roma alle recenti elezioni: Pastore è stato criticato per il suo orologio e la sua voglia di apparire in stile influencer, con Carlo Calenda, leader di Azione, che aveva protetto il suo candidato municipale dai numerosi attacchi.

Ma ora la love story tra i due è finita. A renderlo noto è lo stesso Pastore su Twitter, che pubblica un’immagine che mostra come Calenda, che non è riuscito ad essere eletto come sindaco della Capitale, lo abbia bloccato sul social network per una critica di troppo: “Ma come? Mi candido con te, mettendoci la faccia a soli 21 anni. Ricevendo insulti, minacce e cattiveria.

CARLO CALENDA ROMAN PASTORE

Mi chiamano stampa e tv e per evitare strumentalizzazioni mi faccio giustamente da parte. Ora perché esprimo perplessità su certe tue dichiarazioni mi blocchi?”.

"BASTA CO' STO ORRENDO PATACCONE SEMPRE IN PRIMO PIANO, VAI A PRENDERE I VOTI IN GIRO" – DOPO AVERLO DIFESO A SPADA TRATTA, CALENDA SFERZA IL 21ENNE ROMAN PASTORE RISPONDENDO SU TWITTER A UN UTENTE CHE GLI FACEVA NOTARE L'ENNESIMA FOTO DEL GIOVANE CON IN PRIMO PIANO L'OROLOGIO COSTOSO: "SEI CANDIDATO AL MUNICIPIO, EVITA DI FAR PARLARE SOLO DI QUESTO. E CHE PALLE!! PEDALARE"

"POVERINO, CANDIDATO A 21 ANNI DA CALENDA, PARTECIPA ALLA SCUOLA DI RENZI. BISOGNEREBBE EDUCARE I GIOVANI AI VALORI GENUINI, NON AD INDOSSARE ROLEX E VESTIRSI DA GIOVANI VECCHI WANNABE RENZIANI" – BUFERA SOCIAL SU ROMAN PASTORE, 21 ANNI, PER VIA DELLE SUE POSE CON OROLOGI DI PREGIO (AUDEMARS PIGUET, NON ROLEX) – CAPPELLINI (REP): "LO SCONFORTO DI ASSISTERE ALLO SCONTRO TRA UNA SEDICENTE SINISTRA CHE POSTA LE FOTO DI RAGAZZINI CON L'OROLOGIO BUONO PER ADDITARLI AL DISPREZZO DEI SOCIAL E UNA SEDICENTE SINISTRA CHE…"

