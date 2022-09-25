PRIMI CASINI AI SEGGI - IN TUTTI I SEGGI DEL COLLEGIO DI BOLOGNA AL SENATO SONO STATI CONSEGNATI DEI MANIFESTI CON IL NOME DI PIER FERDINANDO CASINI SBAGLIATO E HANNO DOVUTO METTERCI DELLE PECETTE PER COPRIRE L’ERRORE - PROBLEMI ANCHE VICINO BERGAMO DOVE SONO STATE CONSEGNATE DELLE SCHEDE CON IL NOME DELLA CANDIDATA DI SINISTRA ITALIANA-VERDI, MAFFIOLETTI, SBIADITO...-
FLASH - TRUMPIANI IN AZIONE SUL VOTO ITALIANO! RUDY GIULIANI TWITTA IL SUO AUSPICIO: "AUGURO IL MEGLIO AI MIEI AMICI MATTEO SALVINI, GIORGIA MELONI E AI LORO ALLEATI PER LE ELEZIONI. CON LA SPERANZA CHE GLI ITALIANI LI SCELGANO PER GUIDARE SAGGIAMENTE IL LORO PAESE E RENDERE L'ITALIA ANCORA GRANDE"
LA NUOVA PARROCCHIA POLITICA E' IL "PARTITO DEGLI ARTISTI" (MA QUANTI VOTI SPOSTA?) – CANTANTI, INFLUENCER, ATTORI, DIRETTORI DI ORCHESTRA, DA CHIARA FERRAGNI A PAOLA TURCI FINO A FRANCESCA MICHIELIN E NICOLA PIOVANI, SI SONO MOBILITATI SUI SOCIAL APPELLANDOSI AL SENSO CIVICO DEI CITTADINI PER CONVINCERLI AD ANDARE A VOTARE – PERÒ ATTENZIONE: NON E' UN INVITO A FARE IL PROPRIO DOVERE CIVICO MA UNO SPRONE A VOTARE "BENE" (CIOE' PER CHI DICONO LORO)
DOPO LE ELEZIONI, CHE FARA’ MARIO DRAGHI? – PER LUI CI SONO QUATTRO STRADE APERTE: SEGRETARIO DELLA NATO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. LA QUARTA È UNA NOVITÀ: MEDIATORE TRA UCRAINA E RUSSIA - LA FIGURA DELL'INVIATO SPECIALE SULLA CRISI UCRAINA È QUELLA CHE QUALCHE MESE ERA STATA PENSATA PER LA MERKEL E CHE ORA MELONI POTREBBE RISPOLVERARE PER MARIOPIO - NATO, COMMISSIONE E CONSIGLIO UE SONO NOMINE CHE SI GIOCHERANNO ALLA SCADENZA DEI MANDATI ATTUALI TRA 2023 E 2024 – E POI C’E’ SEMPRE IL SOGNO QUIRINALE…