PRIMI CASINI AI SEGGI - IN TUTTI I SEGGI DEL COLLEGIO DI BOLOGNA AL SENATO SONO STATI CONSEGNATI DEI MANIFESTI CON IL NOME DI PIER FERDINANDO CASINI SBAGLIATO E HANNO DOVUTO METTERCI DELLE PECETTE PER COPRIRE L’ERRORE - PROBLEMI ANCHE VICINO BERGAMO DOVE SONO STATE CONSEGNATE DELLE SCHEDE CON IL NOME DELLA CANDIDATA DI SINISTRA ITALIANA-VERDI, MAFFIOLETTI, SBIADITO... 

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politica

DOPO LE ELEZIONI, CHE FARA’ MARIO DRAGHI? – PER LUI CI SONO QUATTRO STRADE APERTE: SEGRETARIO DELLA NATO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. LA QUARTA È UNA NOVITÀ: MEDIATORE TRA UCRAINA E RUSSIA - LA FIGURA DELL'INVIATO SPECIALE SULLA CRISI UCRAINA È QUELLA CHE QUALCHE MESE ERA STATA PENSATA PER LA MERKEL E CHE ORA MELONI POTREBBE RISPOLVERARE PER MARIOPIO - NATO, COMMISSIONE E CONSIGLIO UE SONO NOMINE CHE SI GIOCHERANNO ALLA SCADENZA DEI MANDATI ATTUALI TRA 2023 E 2024 – E POI C’E’ SEMPRE IL SOGNO QUIRINALE…