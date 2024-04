I PRIVILEGI DI ESSERE LA “VEDOVA” BERLUSCONI – MARTA FASCINA PUÒ GODERE DI UN UFFICIO PRIVATO A MONTECITORIO, ANCHE SE ALLA CAMERA NON SI PRESENTA QUASI MAI. I COLLEGHI DI FORZA ITALIA SBUFFANO: “HA UN BAGNO PRIVATO, C’È ANCHE LA DOCCIA, MENTRE NOI SIAMO IN CO-WORKING” – DOPO UN ANNO DI LUTTO, PER LADY FASCINA È ARRIVATO IL MOMENTO DI TORNARE IN POLITICA? UN PRIMO SEGNALE È STATA LA DONAZIONE DI 40MILA EURO AL PARTITO, E IL RIENTRO IN AULA CON NUOVO LOOK…

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per “il Messaggero”

LA TARGA DELL UFFICIO DI MARTA FASCINA ALLA CAMERA

Scripta manent, dicevano i romani. Deve essere un proverbio caro a Marta Fascina, l'ex compagna di Silvio Berlusconi che si credeva ormai rinchiusa a vita privata, fra gli stucchi e le tende di Arcore. E invece ecco riaccendersi in lei la fiamma della politica che le fece incontrare il Cav, anni fa, quando tanto ardore si traduceva in una lunga trafila di lettere sognanti inviate all'ex premier da una studentessa […] in forze alla Sapienza di Roma.

Un indizio? Basta seguire le targhe di ottone con il nome di "Lady Berlusconi" inciso sopra - "On. Marta Antonia Fascina" - che iniziano a fioccare sulle porte di Arcore e, si scopre ora, anche della Camera dei Deputati. Uffici politici ad hoc per l'onorevole Marta, casomai decidesse di tornare in campo […]. Ce n'è uno anche al sesto piano del Palazzo dei Gruppi, a fianco di Montecitorio.

Eccola lì, la targhetta d'ottone con il suo nome, appena entrati nel gruppo di Forza Italia. La porta è serrata, con tre mandate. A fianco […], senza altre stanze, spunta un bagno per donne che sembra pensato su misura per la vedova di Arcore. "E' un bagno privato, ha pure la doccia!", maligna qualche collega. Ma no, è in corridoio, dunque pubblico.

MARTA FASCINA ALLA CAMERA

[…] E' un privilegio che in pochi, pochissimi condividono […]. Per la verità, quasi nessuno. Stefano Benigni, tesoriere e altro fedelissimo del Fascina-circle, ne ha uno tutto suo. Altri no, si stringono, quattro scrivanie in dieci metri quadri. "Siamo in co-working", sbuffano ridendo e guardando sognanti la targhetta singola di Marta, quella bella stanza affacciata sui vicoli assolati del centro. Che rimane sempre chiusa, raccontano: lei non c'è (quasi) mai.

[…] L'altro giorno, dopo un lungo, interminabile forfait, ha fatto capolino alla buvette. Saluti, sorrisi timidi sotto gli sguardi indiscreti e curiosi degli onorevoli colleghi. Nuovo look: doppia fede al dito, capelli sciolti. Chissà che non riprenda posto più spesso nel "suo" ufficio al sesto piano. Così simile allo studio personale che ha fatto montare ad Arcore, con tanto di targhette e una "segreteria politica" ad hoc, come ha svelato Il Fatto Quotidiano.

SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA DUDU - FOTO DI CHI

Qualche indizio c'è. I quarantamila euro appena donati al partito, per esempio, un segno di vita. E poi presto potrebbe terminare la "giustificazione" formale che il Gruppo le ha concesso nel primo anno di cordoglio: si vedrà. […]

