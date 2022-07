PRONTI? È INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE (E CI SIAMO GIÀ ROTTI I COGLIONI) – IL PRIMO COMIZIO È QUELLO DI SALVINI, COLLEGATO CON IL TG1 DIRETTAMENTE DA UNA SPECIE DI SACRESTIA: ALLE SUE SPALLE, MADONNE, SANTINI E UN CALENDARIO DEL 2020 CON LA FOTO DELLA FIGLIA MIRTA. IL “CAPITONE” IN MODALITÀ BESTIA, MA CON GIACCA E CRAVATTA, DÀ LA COLPA AL PD E AI CINQUE STELLE RICICCIANDO I SOLITI TEMPI: IMMIGRAZIONE, FORNERO E FISCO – SELVAGGIA LUCARELLI: “TUTTE LE MADONNE CHE HA ALLE SPALLE NON SARANNO MAI IN NUMERO SUPERIORE A QUELLE CHE HO CITATO IO ASCOLTANDOLO…”

Tutte le Madonne che ha alle spalle non saranno mai in numero superiore a quelle che ho citato io ascoltandolo. pic.twitter.com/1YkHr67Wv8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 21, 2022

Luca Monticelli per “la Stampa”

matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 4

Sembra in sagrestia, ma è a casa sua. Seduto a una scrivania con sullo sfondo una parete tappezzata di icone di madonne, crocifissi, rosari e santini, Matteo Salvini si collega con il Tg1 e sostiene che quando lui era ministro dell'Interno «gli sbarchi si erano azzerati».

La campagna elettorale della Lega è già cominciata.

E con le elezioni fissate il 25 settembre, l'appuntamento di Pontida - previsto esattamente la domenica precedente, il 18 - diventa il palcoscenico più importante per Salvini. Nella girandola di incontri che il segretario ha tenuto anche ieri, la réunion di Pontida è stata citata sia con i ministri e i sottosegretari, sia con gli eurodeputati.

SALVINI - BERLUSCONI - MELONI - VIGNETTA BY BENNY

Lo storico raduno del Carroccio nella cittadina bergamasca è in programma dopo due anni di stop causa Covid, motivo in più per organizzarlo in grande stile pochi giorni prima del voto.

I temi al centro della campagna leghista che il segretario ha evidenziato nei colloqui di ieri alla Camera sono essenzialmente tre: l'immigrazione, il fisco e le pensioni.

«Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell'Interno», recita uno dei tweet di Salvini quasi immaginandosi già nella parte.

matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 1

I decreti sicurezza della stagione gialloverde, archiviati dagli ultimi due esecutivi, verranno riproposti come punti fondanti del prossimo programma del centrodestra. Con i capigruppo e gli esponenti di governo, Salvini ha parlato di pace fiscale, taglio delle tasse e flat tax, facendo intendere che la delega fiscale di Draghi verrà smontata. E poi c'è la riforma delle pensioni.

MELONI - SALVINI - BERLUSCONI - FASCIOSOVRANISTI

Terminata Quota 100, a dicembre scade pure Quota 102; il Carroccio propone Quota 41: la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica per chi raggiunge i 41 anni di contributi.

«Sulla scrivania - spiega Salvini intervistato dal Tg1 - ho due dossier su cui il centrodestra sarà compatto: la riforma delle pensioni, perché il primo gennaio ritornerebbe in vigore la scellerata riforma Fornero che prevede 67 anni di età per andare in pensione, impensabile.

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

La proposta della Lega è Quota 41, ovvero dopo 41 anni di contributi penso che sia un meritato diritto godersi qualche anno di serenità. L'altro tema - sottolinea - è la pace fiscale: ci sono milioni di italiani che hanno una cartella dell'Agenzia delle entrate che rischia di rovinarli, fare un accordo definitivo tra cittadini e fisco rottamando quelle cartelle sarebbe un atto di giustizia sociale».

L'accelerazione sulla data delle urne ha però spiazzato i vertici del Carroccio, che fino a due giorni fa ipotizzavano «una manovra tabellare» da far approvare tra settembre e i primi di ottobre al governo dimissionario per «mettere in sicurezza i conti pubblici».

MATTEO SALVINI LEGGE FORNERO

Sul tavolo dei colloqui di ieri si è parlato di misure più concrete per un esecutivo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti: rinnovare gli sconti sulla benzina appena prorogati fino al 21 agosto, e rafforzare gli aiuti a famiglie e imprese colpite dal caro energia.

L'anticipo delle politiche a settembre non metterà però fine anche alla legislatura in regione Lombardia: «Il nostro Attilio Fontana lavorerà fino all'ultimo giorno nell'interesse dei cittadini prima di affrontare la campagna elettorale», garantisce Salvini.

matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 9

Le accuse rivolte alla Lega dal Partito democratico e dai ministri Brunetta e Gelmini per aver fatto cadere Draghi ricorreranno anche in campagna elettorale, responsabilità a cui il Carroccio sembra volersi sottrarre. Durante gli incontri di ieri, racconta una fonte, Salvini è stato chiaro su come affrontare mediaticamente la narrazione della crisi di governo e cosa bisogna dire agli italiani su chi porta la colpa di aver staccato la spina al premier: «La follia dei Cinque Stelle e le provocazioni del Pd hanno portato alle dimissioni di Draghi, i loro no alle riforme, non noi».

matteo salvini ascolta draghi matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 3 matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 8 matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 7 matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 2 matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 10 MATTEO SALVINI matteo salvini con le madonne in diretta al tg1 6