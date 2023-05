13 mag 2023 15:24

IL PROTOCOLLO È UNA COSA SERIA – SOLO SETTE DONNE AL MONDO POSSONO PRESENTARSI VESTITE DI BIANCO DAVANTI AL PAPA. OVVIAMENTE, GIORGIA NON È COMPRESA NELL’ELENCO: IL COSIDDETTO “PRIVILEGIO DEL BIANCO” È UNA PREROGATIVA CONCESSA A REGINE CATTOLICHE, MOGLI DI SOVRANI CATTOLICI O PRINCIPESSE DI CASE REALI CATTOLICHE. A QUANTO SAPPIAMO, “IO SONO GIORGIA” NON È IN NESSUNA DI QUESTE CATEGORIE – IL COMMENTO STRACULT DI CLAUDIA GERINI: “IO NON MI SAREI VESTITA COSÌ. È COME ANDARE AD UN MATRIMONIO VESTITI DI BIANCO”