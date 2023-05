PSICODRAMMA DEM IN TOSCANA – C’ERA UNA VOLTA LA REGIONE ROSSA: 3-0 PER IL CENTRODESTRA (PISA, SIENA E MASSA) E L’INCREDIBILE CASO DEL SEGRETARIO REGIONALE DEM EMILIANO FOSSI. DA SINDACO DI CAMPI BISENZIO SI DIMETTE PER ANDARE IN PARLAMENTO. POI DIVENTA SEGRETARIO REGIONALE TOSCANO ATTRIBUENDO LE SCONFITTE AL PASSATO GRUPPO DIRIGENTE (FAMOSO IL CARTELLO "BASTA PERDERE"). OGGI E' LUI A PERDERE TUTTO: I TRE CAPOLUOGHI E LA "SUA" CAMPI BISENZIO (UN GENIO!). E TRA UN ANNO SI VOTA PER IL SINDACO DI FIRENZE…

Estratto da repubblica.it

ELLY SCHLEIN - SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME BY VUKIC

Già fallire totalmente la reconquista dei tre capoluoghi in ballo sarebbe stato un fallimento. Ma aggiungerci la ciliegina della sconfitta a Campi disegna lo scenario peggiore per il Pd toscano. Il vento della nuova segretaria nazionale Schlein non è bastato a convincere gli elettori.

(...)

Il verdetto delle urne è quello: tre capoluoghi aveva il centrodestra e tre capoluoghi avrà per i prossimi cinque anni. Tre a zero. E sperando che tra i dem nessuno tenti di aggrapparsi all’unico successo di Pescia per disconoscere la portata della sconfitta, ora si tratterà di decidere come cambiare passo.

ELLY SCHLEIN - MEME DOPO LA SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE

Un dilemma non da poco per il segretario Fossi, colpito in casa anche dal tracollo a Campi. È innegabile il significato simbolico per il Pd di aver perso la guida del Comune amministrato fino a pochi mesi fa proprio da Fossi, che si era dimesso in anticipo (portando al commissario prefettizio) per essere eletto in Parlamento. E, come se non bastasse, in questo caso i dem non sono stati battuti dalla destra, ma dalla sinistra radicale.

Il punto è che tra un anno si vota per il sindaco di Firenze e il capoluogo regionale è rimasto il bastione che ha permesso nel 2020 ai dem di non perdere la Regione. Quindi ora la dirigenza Pd ha un nuovo gioco su cui lambiccarsi: come non sbagliare candidato e coalizione per non perdere anche Palazzo Vecchio. Se dovesse accadere, le regionali dell’anno successivo sarebbero una passeggiata per il centrodestra.

EMILIANO FOSSI