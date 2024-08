QUALCOSA NON TORNA: CHE RUOLO HANNO AVUTO LE GUARDIE DELLA RIVOLUZIONE IRANIANE NELL'ASSASSINIO DEL CAPO DI HAMAS, ISMAEL HANIYEH, A TEHERAN? - SECONDO IL "NEW YORK TIMES", LA BOMBA CHE HA UCCISO IL LEADER PALESTINESE SAREBBE STATA PIAZZATA MESI FA NELLA PENSIONE DI TEHERAN DOVE ALLOGGIAVA. MA COME HANNO FATTO I PASDARAN IRANIANI A FARSI SFUGGIRE L'ORDIGNO, IN UN PALAZZO CONTROLLATISSIMO, PER UN OSPITE A RISCHIO COME HANIYEH?

ismail haniyeh a teheran

3. UNA BOMBA INTRODOTTA MESI FA NELLA FORESTERIA DI TEHERAN HA UCCISO IL LEADER DI HAMAS

Estratto dell'articolo di Ronen Bergman, Mark Mazzetti e Farnaz Fassihi per www.nytimes.com

immagine satellitare del palazzo dove e stato ucciso ismail haniyeh a teheran

Ismail Haniyeh, leader di Hamas, è stato assassinato mercoledì da un ordigno esplosivo nascosto nella pensione di Teheran in cui alloggiava, secondo sette funzionari mediorientali, tra cui due iraniani, e un americano.

Secondo cinque dei funzionari mediorientali, la bomba era stata nascosta nella pensione circa due mesi fa. La pensione è gestita e protetta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche e fa parte di un grande complesso, noto come Neshat, in un quartiere di lusso del nord di Teheran. Haniyeh si trovava nella capitale iraniana per l'insediamento del nuovo presidente, Masoud Pezeshkian. […]

FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH A TEHERAN

Funzionari iraniani e di Hamas hanno affermato mercoledì che Israele è responsabile dell'assassinio, una valutazione condivisa anche da diversi funzionari statunitensi che hanno richiesto l'anonimato. L'assassinio minaccia di scatenare un'altra ondata di violenza in Medio Oriente e di mettere a repentaglio i negoziati in corso per porre fine alla guerra a Gaza. Haniyeh era stato uno dei principali negoziatori nei colloqui per il cessate il fuoco.

Israele non ha riconosciuto pubblicamente la responsabilità dell'uccisione, ma i funzionari dell'intelligence israeliana hanno informato gli Stati Uniti e altri governi occidentali sui dettagli dell'operazione nel periodo immediatamente successivo, secondo i cinque funzionari mediorientali.

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

Mercoledì, il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti non erano stati informati in anticipo del piano di assassinio. Nelle ore successive all'uccisione, le speculazioni si sono immediatamente concentrate sulla possibilità che Israele avesse ucciso Haniyeh con un attacco missilistico, […] La teoria del missile ha sollevato domande su come Israele possa essere stato in grado di eludere i sistemi di difesa aerea iraniani per eseguire un attacco aereo così sfacciato nella capitale.

ismail haniyeh

Come si è scoperto, gli assassini sono stati in grado di sfruttare un altro tipo di falla nelle difese iraniane: una falla nella sicurezza di un complesso che si supponeva strettamente sorvegliato, che ha permesso di piazzare una bomba e di tenerla nascosta per molte settimane prima che venisse innescata.

Una simile falla, hanno dichiarato tre funzionari iraniani, è stata un fallimento catastrofico dell'intelligence e della sicurezza per l'Iran e un enorme imbarazzo per le Guardie, che utilizzano il complesso per ritiri, riunioni segrete e per ospitare ospiti di spicco come Haniyeh.

donne che piangono per la morte di ismail haniyeh a teheran

Non è chiaro come la bomba sia stata nascosta nella foresteria. I funzionari mediorientali hanno detto che la pianificazione dell'assassinio è durata mesi e ha richiesto un'ampia sorveglianza del complesso. […]

Israele ha deciso di compiere l'assassinio fuori dal Qatar, dove vivono Haniyeh e altri membri di spicco della leadership politica di Hamas. Il governo del Qatar sta mediando i negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza.

[…]

ISMAIL HANIYEH

Il leader della Jihad islamica palestinese, Ziyad al-Nakhalah, alloggiava nella stanza accanto, hanno detto due funzionari iraniani. La sua stanza non è stata gravemente danneggiata, il che suggerisce una precisa pianificazione dell'obiettivo di Haniyeh.

Khalil al-Hayya, il vice comandante di Hamas nella Striscia di Gaza che si trovava anch'egli a Teheran, è arrivato sulla scena e ha visto il corpo del suo collega, secondo i cinque funzionari mediorientali.

ISMAIL HANIYEH

Tra le persone immediatamente informate, hanno detto i tre funzionari iraniani, c'era il gen. Ismail Ghaani, il comandante in capo della Forza Quds, il braccio estero delle Guardie Rivoluzionarie, che lavora a stretto contatto con gli alleati iraniani nella regione, tra cui Hamas e Hezbollah. Ha avvisato la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, nel cuore della notte, svegliandolo, hanno detto i funzionari.

Quattro ore dopo l'esplosione, le Guardie Rivoluzionarie hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermavano che Haniyeh era stato ucciso. Alle 7 del mattino, Khamenei ha convocato i membri del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano nella sua sede per una riunione d'emergenza, durante la quale ha ordinato di colpire Israele come rappresaglia, secondo i tre funzionari iraniani.

ISMAIL HANIYEH IN IRAN

[…] In Iran, il metodo con cui è stato portato avanti l’omicidio è stato oggetto di voci e controversie. L'agenzia di stampa Tasnim, l'organo di informazione delle Guardie, ha riferito che i testimoni hanno detto che un oggetto simile a un missile ha colpito la finestra della stanza di Haniyeh ed è esploso.

Ma i due ufficiali iraniani, i membri delle Guardie informati sull'attacco, hanno confermato che l'esplosione è avvenuta all'interno della stanza di Haniyeh e hanno detto che un'indagine iniziale ha mostrato che l'esplosivo era stato piazzato lì con un certo anticipo.

Hanno descritto la precisione e la sofisticazione dell'attacco come simile alla tattica dell'arma robotica A.I. controllata a distanza che Israele ha usato per assassinare il principale scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh nel 2020.

ismail haniyeh

Le operazioni di assassinio israeliane al di fuori del Paese sono condotte principalmente dal Mossad, il servizio di intelligence estero del Paese. David Barnea, il capo del Mossad, ha dichiarato a gennaio che il suo servizio era "obbligato" a dare la caccia ai leader di Hamas, il gruppo dietro gli attacchi del 7 ottobre in Israele.

"Ci vorrà del tempo, come dopo il massacro di Monaco, ma le nostre mani li prenderanno ovunque si trovino", ha detto Barnea, riferendosi all'uccisione degli atleti israeliani da parte dei terroristi alle Olimpiadi del 1972.

