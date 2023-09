QUALCUNO HA VISTO MATTEONZO RENZI? IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD E' ARRIVATO IN RITARDO ALLA CAMERA PER IL FUNERALE LAICO DI GIORGIO NAPOLITANO E SI E' SEDUTO IN UN POSTO LATERALE NON NELLA SEZIONE DEDICATA AGLI EX PREMIER - A QUANTO SI APPRENDE L'AEREO CHE LO RIPORTAVA A ROMA DAGLI STATES HA FATTO RITARDO...

RENZI E NAPOLITANO

(ADNKRONOS) - C’è anche Matteo Renzi in aula alla Camera per il funerale laico di Giorgio Napolitano. Il leader di IV siede alla destra della presidenza, non nella sezione dedicata agli ex premier che sono tutti sistemati in seconda fila, nella stessa fila degli ex presidenti delle Camere.

(ANSA) Matteo RENZI arriva alle 12.35 nell'aula di Montecitorio per prendere parte alla cerimonia per le esequie laiche di Giorgio Napolitano. A quanto si apprende ha fatto ritardo l'aereo che lo riportava a Roma dagli Stati Uniti. Il leader di Italia viva si è seduto in un posto laterale. (ANSA).

(ANSA) - In attesa che la cerimonia per le esequie laiche dedicata al presidente emerito Giorgio Napolitano abbia inizio l'Aula di Montecitorio è ormai quasi al completo. Liberi solo i posti sulla destra riservate alle autorità. I ministri occupano completamente i banchi del governo e il brusio che finora ha fatto da sottofondo si abbassa. Anche i vicepresidenti di Camera e Senato sono al loro posto. Unico ex premier che manca è Matteo Renzi. Prodi, D'Alema, Monti, Letta Conte siedono invece vicini in seconda fila.

RENZI NAPOLITANO 1 NAPOLITANO RENZI