A QUALCUNO PIACE CUPERLO! – A “UN GIORNO DA PECORA” VITTORIA DE FELICE, BOMBASTICA TIKTOKER E SOSTENITRICE DI GIANNI CUPERLO CONSIGLIA UNA LINEA COMUNICATIVA PIÙ “SEXY” AL CANDIDATO ALLA SEGRETERIA DEL PD: “LA LOTTA AL PATRIARCATO SI COMBATTE ATTRAVERSO LA LIBERTÀ E QUINDI ANCHE CON UNA MAGGIORE FEMMINILITÀ, PERCHÉ NO?” – MA LA VERA NOTIZIA È CHE LA RAGAZZA LO TROVA UN "BELL’UOMO" E CHE SUA MADRE NE È “INNAMORATA" - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

Vittoria De Felice, membro del comitato Gianni Cuperlo di Trento, intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha raccontato come si possa fare campagna elettorale in un modo molto particolare, vale a dire attraverso dei Tiktok quasi ‘sexy’, che mettano anche in risalto il fascino indiscutibile della protagonista. “Bisogna dare un messaggio positivo anche ai giovani, la lotta al patriarcato si combatte attraverso la libertà e quindi anche con una maggiore femminilità, perché no?”

Visto l’aplomb del suo candidato, Gianni Cuperlo, un po’ stupisce la sua scelta comunicativa. “Ci vuole creatività anche perché la bellezza non è eterna”. Il popolo di Tiktok apprezza la sua campagna pro Cuperlo? “Molti la apprezzano, forse anche lui dovrebbe aprire un account”. Glielo ha detto? “No, perché non ci ho mai parlato. Ma faccio un appello: bisogna approfittare anche del potere dei social oggi come oggi. Gianni, chiamami!”, ha scherzato la giovane 33enne, originaria della Campania. Lei Cuperlo lo trova sexy? “E’ un bell’uomo, mia madre ne è innamorata…” Ed Enrico Letta? “Ha il fascino dell’intellettuale”, ha chiosato la Tiktoker a Un Giorno da Pecora.

