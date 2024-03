QUANDO LA POLITICA DIVENTA CABARET – CATENO DE LUCA SI ESIBISCE IN UNA PERNACCHIA A MATTEONZO RENZI: “SE L’E’ MERITATA”. IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD AVEVA ANNUNCIATO DI VOLER QUERELARE "SCATENO" PERCHÉ DA TEMPO INSISTE SUL PRESUNTO ACCORDO PER LE PROSSIME EUROPEE TRA ITALIA VIVA E L’EX GOVERNATORE DELLA SICILIA, TOTÒ CUFFARO - L'AFFOLLATISSIMO SIMBOLO DELLA LISTA DEL SINDACO DI TAORMINA, “SUD CHIAMA NORD”, CON 17 SIMBOLI ELETTORALI: DAGLI AUTONOMISTI LOMBARDI A ITALIEXIT… - VIDEO

Appena una settimana fa, Matteo Renzi aveva annunciato di voler querelare Cateno De Luca, che da tempo insiste sul presunto accordo per le prossime Europee tra il leader di Italia Viva e l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro. Accordo smentito ancora oggi dai renziani, su cui però De Luca sembra ancora convinto, sostenuto da diverse indiscrezioni di stampa. De Luca sta mettendo insieme un’alleanza oceanica con 13 movimenti per le Europee, che promette diventeranno 17 nei prossimi giorni.

E nei confronti dell’ex premier non risparmia frecciate ancora oggi: «Il problema di Renzi, in questo momento, è quello di raccattare a tutti i costi dei voti in qualunque parte d’italia, ma ovviamente si vergogna dei suoi compagni di viaggio», riferendosi alle polemiche sul presunto accodo con Cuffaro. […]

Finché arriva la risposta definitiva davanti alle telecamere dell’agenzia Dire. Quando a De Luca viene chiesta una risposta per Renzi, il sindaco di Taormina si lancia in una sonora pernacchia: «E se l’è meritata».

CATENO DE LUCA, SIMBOLO RECORD PER LE EUROPEE: CONTERRÀ 17 SIGLE DIVERSE, DA ITALEXIT AL PARTITO MODERATO DI MISTER VALLEVERDE

Alla fine sarà la lista più pazza del mondo, con un suo piccolo e chissà se invidiabile record: un simbolo elettorale con altri 17 simboli dentro. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, una delle principali forze politiche in Sicilia, è in trance agonistica: per le prossime europee sta mettendo insieme di tutto, con approdo finale nel "Fronte della Libertà".

Autonomisti lombardi, autonomisti veneti, autonomisti valdostani, ex leghisti, ex 5 Stelle, critici dei vaccini altoatesini e friulani, il Partito dei pensionati, animalisti, agricoltori, il Capitano Ultimo, gli eurocritici di Italexit. Più che una lista, un composto chimico potenzialmente esplosivo, visto che lo stesso De Luca è noto per essere un tipo tutt'altro che pacato, detto infatti "Scateno".

Stamani alla Camera De Luca, che ha come presidente del partito la ex viceministra all'Economia ed esponente del M5S Laura Castelli, ha presentato il simbolone con 13 sotto-simboli, i prossimi quattro arriveranno il 4 aprile. "Ho in mente questo motto: non condivido la tua idea ma darei la vita affinché tu la possa esprimere - dice lui -. Questa è la nostra costellazione. Il 6 aprile ci sarà l'apertura della nostra campagna elettorale a Roma, in piazza Santi apostoli". Tra le new entry, anche mister Valleverde, Paolo Silvagni, titolare della famosa azienda di scarpe, anche lui ha un partito: Partito Moderato d’Italia. […]

