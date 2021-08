QUANTO DURA DURIGON? - MARIO DRAGHI ASPETTA IL MOMENTO GIUSTO PER METTERE ALLE STRETTE IL SOTTOSEGRETARIO CON NOSTALGIE MUSSOLINIANE: LO COSTRINGERÀ A DIMETTERSI O LO ACCOMPAGNERÀ ALLA PORTA? I NEMICI PIÙ ACERRIMI PER L’EX SINDACALISTA DELL’UGL SONO DENTRO ALLA LEGA, E SI CHIAMANO GIORGETTI E ZAIA. L'HANNO SEMPRE VISTO COME UN CORPO ESTRANEO. E ORA PENSANO DI SOSTITUIRLO CON MASSIMO BITONCI

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

(…) Mario Draghi continua a tacere sul caso Durigon. Sono passati 12 giorni da quando il sottosegretario leghista all'Economia ha proposto di re-intitolare il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini invece che ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

(…) IN QUESTO GIOCO tattico, però si inserisce la variabile Lega. Perché se Salvini ormai ne ha fatto una questione di principio - anche se in privato ha criticato il suo sottosegretario: "Ha detto una c... " - lo stesso non vale per molti dentro il Carroccio.

In particolare per il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e per il governatore del Veneto Luca Zaia. Entrambi in silenzio pubblicamente, ma molto attivi dietro le quinte. Giorgetti, dal suo buen ritiro nel varesotto, non ha rinunciato a sentire i suoi fedelissimi, ma ha anche parlato con Draghi e Franco.

Il primo obiettivo del vicesegretario della Lega, considerato ormai un ministro in quota Draghi, è quello di "lasciare lavorare" il governo senza provocare rotture: quindi su Durigon "deciderà il premier ", ha detto Giorgetti ai suoi prendendo le distanze dalla linea di Salvini.

MA POI da questi colloqui è uscito un nome: quello di Massimo Bitonci, padovano e già sottosegretario al Tesoro del Conte-1. Un profilo perfetto per sostituire Durigon, già estromesso a febbraio. Giorgetti proverà a convincere Salvini a giocare d'anticipo e sostituire Durigon con Bitonci. Ed è su quest' ultimo che punta anche Luca Zaia(…)

