10 mag 2022 17:16

QUELLA FAIDA A SINISTRA D'ALEMA-DE BENEDETTI - OGNI TANTO SI INSULTANO A VICENDA. QUANDO D'ALEMA USCÌ DAL PD PER ANDARE IN LEU, DE BENEDETTI LA DEFINÌ UNA “AVVENTURA RIDICOLA”, D'ALEMA REPLICÒ: ‘’NON MI INTERESSA, NON MI OCCUPO DI INSIDER TRADING!” - QUANDO L'EDITORE (ALLORA) DI ‘’REPUBBLICA’’ LO ACCUSÒ DI AVER AMMAZZATO IL PD, BAFFINO LO FECE NERO: “CI SONO TANTI IMPRENDITORI CHE VOGLIONO FARE I BERLUSCONI DI SINISTRA, CHE VOGLIONO CONDIZIONARE LA POLITICA. MA SONO DEI BERLUSCONI DI SERIE B, DEI "BERLUSCHINI…"