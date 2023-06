"L'EMILIA-ROMAGNA HA CHIESTO 2,3 MILIARDI PER L’ALLUVIONE SULLA FIDUCIA. VOI VI FIDERESTE DI SCHLEIN E COMPAGNI?" - IL VICEMINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE GALEAZZO BIGNAMI, FAMOSO SOLO PER UNA VECCHIA FOTO IN CUI ERA VESTITO DA NAZISTA, FA INCAZZARE IL PD - LA REPLICA DELLA REGIONE: "POLEMICA INUTILE E INCOMPRENSIBILE, ABBIAMO GIÀ PRODOTTO UNA PRIMA STIMA DEI DANNI” - IL SINDACO DI CESENA: "MELONI DIMOSTRI CHE IL GOVERNO NON VUOLE TRATTARE I ROMAGNOLI COME SE LA COLPA FOSSE LORO"

Prima le parole pronunciate dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci, "il governo non è un bancomat", dette ai sindaci e agli amministratori dell'Emilia-Romagna giunti a Palazzo Chigi per il tavolo sul post-alluvione, nel quale hanno presentato una prima, provvisoria stima dei danni (quasi 9 miliardi), e sollecitato ancora una volta la nomina del commissario per la ricostruzione.

Poi, oggi, quelle del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, bolognese e molto vicino a Giorgia Meloni: "A oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps. La cura del territorio era competenza loro". Parole e toni che fanno infuriare tanto la Regione quanto il Pd.

E' il sottosegretario alla presidenza della giunta Regionale, Davide Baruffi, a firmare la nota di viale Aldo Moro. E' "davvero incomprensibile e fuori luogo l'inutile polemica di Bignami" che che "sa o dovrebbe sapere, che la ricognizione puntuale dei danni è attivata dal commissario per l'emergenza così come disposto dall'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile dello scorso 8 maggio, nei 90 giorni successivi". […] Furente il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca: "Galeazzo Bignami rivela le reali cattive intenzioni della sua parte, alla Presidente Meloni spetta dimostrare che il Governo non vuole trattare i romagnoli come se l'alluvione fosse colpa loro".

Insorge il Pd. "Le provocazioni e gli insulti del viceministro Bignami alle istituzioni emiliane e al Pd sono la prova che la destra sta giocando sulla vicenda dell'alluvione una partita tutta politica sulla pelle delle amministrazioni, delle imprese e delle famiglie di quel territorio, offendendo tutta la comunità dell'Emilia Romagna", […]

"Le scomposte reazioni degli esponenti del Pd alle giuste e sacrosante parole del viceministro Bignami sulla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna, confermano l'inadeguatezza del Partito democratico sia a livello nazionale e sia locale", attacca Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia. "Il governo Meloni - aggiunge - ha deciso di affrontare il tema ricostruzione in maniera seria e attenta. Questo ha significato chiedere una rigorosa stima dei danni per evitare lo sperpero di fondi, come purtroppo spesso è avvenuto. E soprattutto mettendo da parte il tema della nomina del Commissario, che viene dopo. Un modo esemplare di gestire la ricostruzione e che il viceministro Bignami con le sue parole ha voluto ribadire". […]

