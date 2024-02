28 feb 2024 19:42

"ABBIAMO PRESO UNA SCOPPOLA" – MAURIZIO LUPI, CON IL SENNO DEL POI, AMMETTE CHE LA SCELTA DI GIORGIA MELONI DI CANDIDARE UNO DEI SINDACI MENO POPOLARI D’ITALIA, PER FARE UNO SGAMBETTO A SALVINI, NON È STATA GENIALE: “NEL MOMENTO IN CUI IL SINDACO DI CAGLIARI PERDE NELLA SUA CITTÀ POI COME FAI A VINCERE LE ELEZIONI?”