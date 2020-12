"CONTE HA ABUSATO DELL'EMERGENZA E DELLA FIDUCIA CHE GLI ABBIAMO DATO" - IL “BIDENIANO” ROSATO RANDELLA CONTE, EX "CHEERLEADER DI TRUMP", E GLI MANDA UN PIZZINO SUI SERVIZI SEGRETI: “IL PREMIER GIÀ TIENE PER SÉ UNA DELEGA CHE SAREBBE OPPORTUNO DARE A UNA PERSONA IN GRADO DI DEDICARVI IN MANIERA COMPLETA IL PROPRIO TEMPO” (E PER LA DELEGA SUGLI 007, COME DAGOANTICIPATO, SONO IN CORSA ROSATO E FIANO)

Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

La crisi di governo è davvero possibile, perché «le ministre di Italia viva hanno già detto entrambe che le loro dimissioni sono un' ipotesi concreta», se dal premier non arriveranno risposte. Ettore Rosato usa parole molto dure, alla vigilia dell' incontro con Giuseppe Conte. Il presidente Iv oggi sarà a palazzo Chigi con Matteo Renzi per incontrare il premier e in questa intervista spiega che la situazione è al limite: «Conte ha abusato dell' emergenza e della fiducia che gli abbiamo dato. È il momento di tornare a un maggior senso di responsabilità».

Cosa andate a dire a Conte?

«Gli diremo quello che gli abbiamo già detto. È lui che deve darci risposte. Noi abbiamo già parlato in Aula, in maniera molto trasparente. Siamo contrari a un governo opaco, che ancor oggi non ha reso disponibili ai ministri i progetti da finanziare con il Recovery fund. Siamo contrari al commissariamento della politica e della pubblica amministrazione. Chiediamo scelte condivise sul Recovery fund, che è un' occasione unica per il paese».

Ma il premier ha assicurato che il Recovery plan sarà scritto con tutto il governo e sentendo il Parlamento. Non basta?

«Non ci abbiamo ancora parlato. Però parlano le norme, quelle che ha mandato alle 2 di mattina chiedendo ai ministri di approvarle come una cambiale in bianco. Chiediamo grande chiarezza e trasparenza. Vogliamo capire se si chiude con la demagogia del non utilizzo del Mes e se questo governo è finalmente in grado di gestire dossier aperti da troppo tempo come quello di Autostrade».

Sono mesi che chiedete che si usi il Mes sanitario. Ma Conte rimanda. Vi siete rassegnati a rinunciare a quei soldi?

«Per noi in una situazione di crisi pandemica come quella che stiamo affrontando è una follia non investire in sanità. E siamo preoccupati per la distribuzione del vaccino anti-Covid: speriamo che - al di là dei proclami - non finisca come il fallimento della vaccinazione anti-influenzale. Le risorse per la sanità sono indispensabili, e il Mes le garantisce».

Pensate che l' emergenza abbia portato Conte a cercare "pieni poteri" come Salvini?

«Conte ha abusato dell' emergenza e della fiducia che tutti noi gli abbiamo dato, in un momento grave per il paese. È ora che si torni a un maggior senso dello stato e di responsabilità».

È ancora possibile o il rapporto è ormai logorato?

«Noi non abbiamo interesse né intenzione di fare uno strappo. Però questo è il momento di cambiare. E di cambiare radicalmente».

Cambiare anche la squadra di governo?

«Il rimpasto mi sembra un tema già chiuso. E per noi non è certo il punto né di partenza, né di arrivo».

Avete disertato anche la riunione con i capidelegazione. Non volete dare l' ok al "lockdown di Natale"?

«È noto che la Bellanova era a Bruxelles. Abbiamo solo chiesto un po' di misure coerenti.

Non si può chiudere nei weekend i centri commerciali, invogliare con il "cashback" ad andare a comprare i regali e poi lamentarsi perché la gente si accalca nei centri delle città. Misure coerenti e credibili aiutano ad essere compresi, in un momento in cui noi comunque crediamo sia giusto utilizzare prudenza e rigore. Certo, poi ci vogliono ristori rapidi e reali per le attività economiche».

Insisterete anche sui servizi segreti?

«Il premier già tiene per sé una delega che sarebbe opportuno dare a una persona in grado di dedicarvi in maniera completa il proprio tempo. Chiediamo che non arrivino nuove fantasie su un tema delicato, su cui nemmeno la maggioranza può essere autosufficiente».

Il Pd ha detto che se cade Conte si va a votare. Oppure, sussurra qualcuno, si trova una pattuglia di nuovi "responsabili" al Senato...

«Lo scioglimento delle Camere è normato dalla Costituzione e dalla solida guida del presidente della Repubblica, non da commentatori della domenica. Sulla maggioranza alternativa... Benvenuti a tutti i neo-sostenitori di Conte!».

Fareste un governo col centrodestra?

«Non esiste, è un' inutile provocazione in cui non cadiamo».

