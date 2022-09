IL DAGOREPORT DI IERI - SALVINI NON CI STA: NON CI STA A DIVENTARE IL VALLETTO DI GIORGIA. E OGNI GIORNO PROVA, IL POVERINO, A FAR SALTARE IL TAVOLO DEL CENTRODESTRA: ATTACCA L’EUROPA, SBATTE AL MURO DRAGHI SUGLI ACCORDI DEL PNRR, RICICCIA QUOTA 41 PER I PENSIONATI. MA LA VERA PREOCCUPAZIONE DELLA MELONI NON È UN CENTRODESTRA UNITO NELLA FORMA MA DIVISO NELLA SOSTANZA BENSÌ IL CROLLO NEI SONDAGGI DI SALVINI E BERLUSCONI - OLTRE AL RISCHIO DI NON AVERE LA MAGGIORANZA IN SENATO, DONNA GIORGIA TEME DI FARE LA FINE DI BERSANI NEL 2013: MALGRADO L'OMBRELLO DI DRAGHI

Estratto da “il Foglio”

(…) E a proposito di centrodestra raccontano che Giorgia Meloni abbia una gran paura di affrontare la prova del governo. Non si fida di Matteo Salvini, come è noto: è convinta che possa tradirla in corso d'opera e non ha nessuna voglia di vederlo di nuovo al Viminale.

Ha candidato Giulio Tremonti ma non pensa certo di mandarlo al ministero dell'Economia: lo ha inserito nelle liste di Fratelli d'Italia solo per fare concorrenza alla Lega. Insomma, la situazione è tale che nei palazzi della politica corre voce che alla fine Meloni potrebbe rinunciare a palazzo Chigi.

