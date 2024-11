"IO HO SEMPRE ELEMOSINATO SOLO FICA. E NE HO AVUTA TANTA IN DONO" - SCOPPIA UN PUTIFERIO PER LE SPARATE DI STEFANO BANDECCHI, CHE CON LA SUA MANCIATA DI VOTI RISCHIA DI ESSERE L'AGO DELLA BILANCIA NELLE REGIONALI IN UMBRIA - IL SINDACO DI TERNI SOSTIENE LA PRESIDENTE USCENTE DONATELLA TESEI, CANDIDATA DAL CENTRODESTRA, E BANDECCHI SUI SOCIAL HA SCRITTO: "COMUNISTI DI MERDA, IO I VOTI ME LI COMPRO O LI PRENDO DI PREPOTENZA" - IL M5S DEPOSITA UN ESPOSTO IN PROCURA CONTRO IL LEADER DI ALTERNATIVA POPOLARE, CHE RISCHIA IL RINVIO A GIUDIZIO CON L'ACCUSA DI AVER EVASO 14 MILIONI...

Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

Scoppia un nuovo caso Bandecchi. L'ennesimo, tra provocazione e volgarità. «I voti non li elemosino – scrive il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare sui social – di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza». La sua è la risposta alle critiche di una donna: «Che tristezza, una donna che non capisce niente, strano ma vero. Io cara lei ho sempre elemosinato solo F... e ne ho avuta tanta in dono. Voi stupidi perdenti comunisti di merda mi fate sempre più schifo».

Col voto in Umbria alle porte, dove Alternativa Popolare è alleata al centrodestra, la sinistra insorge. La segretaria del Pd Elly Schlein attacca: «Spero che qualcuno indaghi: c'è uno che è candidato alle elezioni in Umbria e dice che lui i voti se li compra» dice, mentre Marco Grimaldi, deputato di Avs, chiede che «il ministro Piantedosi verifichi con il prefetto di Perugia se ci sia stata una compravendita di voti».

Il momento per il leader di Ap non è facile. I pm di Roma ne hanno chiesto il rinvio a giudizio: Bandecchi è accusato di aver evaso quasi 14 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Il denaro, secondo l'impianto accusatorio, non sarebbe stato versato tra il il 2018 e il 2022. Oltre a lui rischiano di finire sotto processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli all'interno della società.

Il sindaco di Terni non si scompone: «Sono felice che sia uscita questa notizia perché si dimostra il teppismo o il tempismo. Vuol dire che questa campagna elettorale è importante. Vuol dire che questa campagna elettorale ha un significato e il mio partito ha un ruolo importante. Credo che non sarò mai rinviato a giudizio e semmai lo fossi credo semplicemente che vincerò io».

Ma a tenere banco è soprattutto il post sui voti comprati. I Cinquestelle ritengono «imprescindibile una ferma presa di distanza da parte della presidente Tesei» contro Bandecchi. «A tutto c'è un limite – osserva Emma Pavanelli, deputata M5S – il confine che non può mai essere valicato è quello della legalità, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, a pochi giorni da un voto fondamentale per l'Umbria.

Per questo – annuncia – ho deciso di depositare un esposto alla Procura, affinché gli organi inquirenti possano accertare se la condotta di Bandecchi possa integrare qualche fattispecie di reato». [...]

Livornese, sindaco di Terni dal maggio 2023 quando vinse da solo col suo partito contro le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, Bandecchi non è nuovo a uscite sessiste, razziste, a comportamenti sopra le righe. Due mesi fa sputò in faccia a un contestatore. Mesi fa, in consiglio comunale, spiegò l'arte del corteggiamento secondo lui: «Un uomo normale guarda il culo di una donna e forse ci prova: se ci riesce se la tromba, altrimenti torna a casa». [...]

