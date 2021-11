"NON ESISTONO LE MIE QUOTE NELLA GIUNTA GUALTIERI" - ZINGARETTI SMENTISCE DI AVER "SEGNALATO" NOMI AL NEO-SINDACO: "NON HO DATO NESSUN SUGGERIMENTO, NON LO FARÒ MAI PERCHÉ UN GRANDE SINDACO SI VEDE ANCHE DA COME COSTRUISCE LA SUA SQUADRA. TUTTO IL RESTO È GOSSIP O CATTIVERIE CHE FANNO MALE ALLA QUALITÀ DELLA VITA" - GUALTIERI VARA IL PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ROMA E SPINGE I CITTADINI A PRENDERE LA SCOPA: "INVITO AD AUMENTARE IL CONTRIBUTO CIVICO, AD ESEMPIO CONTRIBUENDO A PULIRE UN PARCO…" (L'AVESSE DETTO LA RAGGI, SAI CHE INDIGNAZIONE!)

enrico letta roberto gualtieri nicola zingaretti

ROMA: ZINGARETTI, NON ESISTONO MIE QUOTE IN GIUNTA GUALTIERI

(ANSA) - "Non esiste nessuna quota Zingaretti, è la giunta di Roberto Gualtieri e conoscendolo sono sicuro che sta lavorando a una bellissima squadra di donne e di uomini e la sta facendo in totale autonomia e libertà". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Valco San Paolo, in merito alle indiscrezioni sulla composizione della giunta capitolina.

"Per quanto mi riguarda non ho dato nessun suggerimento - ha ribadito Zingaretti -, non lo farò mai perché un grande sindaco si vede anche da come costruisce la sua squadra. Tutto il resto è gossip o cattiverie che fanno male alla qualità della vita", ha concluso.

zingaretti gualtieri

ROMA:GUALTIERI, VALUTIAMO PARTECIPAZIONE CIVICA PER PULIZIA

(ANSA) - "Faccio un appello alle romane e ai romani: collaborate con i comportamenti virtuosi, aiutandoci a non sporcare la città. Invito anche ad aumentare il contributo civico, ad esempio contribuendo a pulire un parco...Questo tipo di partecipazione civica sarà valutata al tavolo (che si costituirà a breve in Campidoglio sulla pulizia della cittò, ndr) ed io sono molto fiducioso".

enrico letta roberto gualtieri nicola zingaretti

Lo ha detto il sindaco di Roma Robert Gualtieri nella prima conferenza stampa sul piano di pulizia straordinaria della città. Al contempo il primo cittadino ha annunciato che chiederà alla polizia locale di Roma Capitale, "la massima severità verso chi non rispetta le regole e crea mini-discarica. Queste azioni non vanno fatte e devono essere perseguite".

ROMA:GUALTIERI,PARTE PIANO PULIZIA STRAORDINARIA DA 40 MLN

NICOLA ZINGARETTI ROBERTO GUALTIERI

(ANSA) - Mille operatori Ama in campo, 40 milioni di risorse dedicate e cinque azioni congiunte: spazzamento delle strada, rimozione delle discariche abusive, igienizzazione dei cassonetti e passaggio, ogni 3 giorni, dei cosiddetti 'squaletti' per raccogliere i rifiuti ai lati dei contenitori, cura del verde, pulizia delle caditoie. Ad annunciare l'avvio del piano straordinario di pulizia di Roma è il sindaco Roberto Gualtieri: "E' la nostra prima azione amministrativa. Il piano, già partito ieri, si concentra sui primi 60 giorni e durerà fino alla fine dell'anno introducendo innovazioni che noi vogliamo diventino permanenti", spiega.

piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 8

Nel programma è previsto che Ama garantisca 4mila passaggi di pulizia straordinaria su migliaia di strade mettendo in campo oltre mille operatori. Sarà garantita omogeneità degli interventi nei diversi municipi e le prime aree interessate riguarderanno: Centocelle, Tor Bella Monaca, Settebagni, Magliana e Pietralata.

piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 13

"Avevamo promesso che avremmo immediatamente iniziato a lavorare a questo obiettivo, e così abbiamo fatto, trovando risorse adeguate. Puntiamo ad un'accelerazione nelle procedure e ad una maggiore efficienza con il coordinamento stabile tra tutti i soggetti coinvolti - ha detto Gualtieri -. Il piano da 40 milioni è così suddiviso: 32,3 sono fondi ordinari che abbiamo individuati tra risorse esistenti e aggiuntive; e 7,7 milioni che abbiamo individuato nelle pieghe del bilancio per canalizzarle. In particolare questi ultimi fondi saranno impiegati per il patto di produttività con il personale Ama (per finanziare straordinari ad hoc, ndr) e per un accordo di programma sul verde".

cassonetti pieni di spazzatura davanti alle scuole di roma 7

Il cronoprogramma degli interventi verrà aggiornato sul sito istituzionale. I primi interventi di spazzamento vanno dal lungotevere al Muro Torto. "Con 3,2 milioni di euro a novembre riusciamo ad avere per la pulizia del verde 120 operatori e 40 mezzi, a dicembre diventeranno 168 operatori. Inoltre con 5 milioni di euro possiamo attivare, senza dover fare gare, un vecchio appalto del Giubileo del 2015 mai utilizzato. Avremo 9 aziende che poi diventeranno progressivamente 12 che si occuperanno di pulizia delle caditoie", ha aggiunto Gualtieri.

piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 12 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 15 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 4 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 14 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 7 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 6 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 2 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 3 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 1 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 5 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 11 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 10 piano di pulizia straordinaria roma by gualtieri 9

cassonetti pieni di spazzatura davanti alle scuole di roma

spazzatura a roma 6 spazzatura a roma 7 spazzatura a roma 9 spazzatura a roma 8 cassonetti pieni di spazzatura davanti alle scuole di roma 3