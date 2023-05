"NON HO PAROLACCE A SUFFICIENZA PER DEFINIRE QUESTI ECOTEPPISTI” - A "STASERA ITALIA" VITTORIO FELTRI ASFALTA I VANDALI DI "ULTIMA GENERAZIONE" CHE HANNO GETTATO LIQUIDO NERO NELLA FONTANA DI TREVI A ROMA – SBERLE ANCHE DAL SINDACO ROBERTO GUALTIERI, IL QUALE HA PARLATO DI "UN’ASSURDA AGGRESSIONE AL PATRIMONIO ARTISTICO. INVITO GLI ATTIVISTI A MISURARSI SU UN TERRENO DI CONFRONTO SENZA METTERE A RISCHIO I MONUMENTI" - VIDEO

"Non ho parolacce a sufficienza per definire questi ecoteppisti": Vittorio Feltri lo ha detto a Stasera Italia su Rete 4 a proposito dell'ultimo blitz di Ultima generazione. Alcuni attivisti ieri hanno gettato del liquido nero nella Fontana di Trevi a Roma per richiamare ancora una volta l'attenzione delle persone sulla crisi climatica in corso. Parlando di questo tema, il fondatore di Libero ha fatto un appunto: "Il problema è che facendo questi atti, facendo queste aggressioni ai monumenti non si risolve assolutamente niente. Non è che a un certo punto tutti gli italiani diventano ecologisti scatenati".

Tornando alla protesta di Ultima generazione di ieri, domenica 21 maggio, gli attivisti avevano anche uno striscione per la campagna "non paghiamo il fossile" e hanno urlato: "Il nostro paese sta morendo", tra gli insulti dei passanti e dei turisti. Un rimprovero è arrivato anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il quale ha parlato di "un’assurda aggressione al patrimonio artistico. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti".

"L'intervento costerà tempo, impegno e acqua, perché questa è una fontana a riciclo d’acqua. Ora noi la dovremo svuotare, si butteranno via 300 mila litri d’acqua, che è la capienza della fontana. Tante persone dovranno lavorare per rimuovere la vernice, appurarsi che non ci siano danni permanenti, come noi speriamo. È sempre un rischio che corrono i monumenti. Gli interventi di ripristino sono sempre costosi e hanno un impatto ambientale significativo", ha spiegato Gualtieri.

