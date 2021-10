"LE ORGANIZZAZIONE EVERSIVE VANNO SCIOLTE TUTTE, QUI SI FA UNA MOZIONE CHE CONDANNA UNA PARTE E SI DIMENTICA L'ALTRA" - SALVINI NON VUOLE PRENDERE POSIZIONE NETTA CONTRO I NEO-FASCISTI E FA AMMUINA TIRANDO DENTRO SUPERMARIO: "CHIEDERÒ A DRAGHI DI GUIDARE UN PERCORSO DI PACIFICAZIONE NAZIONALE. IL PAESE COSÌ NON VA LONTANO. IL 30 OTTOBRE ROMA È SULLE TV DI TUTTO IL MONDO CON IL G20 E NOI COME CI PRESENTIAMO? SE NON FERMIAMO UN DISADATTATO CON IL BRACCIALETTO ELETTRONICO IO SONO PREOCCUPATO - DI ALCUNI MINISTRI NON HO ALCUNA STIMA…"

Da www.ansa.it

"Chiederò al presidente Draghi di guidare un percorso di pacificazione nazionale". A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, nella conferenza stampa del centrodestra a Roma a sostegno del candidato Enrico Michetti, parlando delle polemiche sul fascismo. "Io sono preoccupato e ho chiesto un incontro a Draghi perchè il Paese così non va lontano. Il 30 ottobre Roma è sulle tv di tutto il mondo con il G20 e noi come ci presentiamo? Non possiamo fallire, però se non fermiamo un disadattato con il braccialetto elettronico io sono preoccupato".

"Qui c'è gente che organizza manifestazioni politiche il giorno prima del voto. Le organizzazione eversive vanno sciolte tutte, qui si fa una mozione che condanna una parte e si dimentica l'altra e non fa un buon servizio all'Italia. Se andiamo avanti così non facciamo un buon servizio al Paese, ne parlerò con il premier", prosegue Salvini che si dice "assolutamente fiducioso che in alcuni Municipi" vincerà il centrodestra con Michetti. "Vinceremo - assicura - per il nervosismo altrui. Quando ti limiti ad insultare l'avversario senza uno straccio di proposta qualche problema lo hai". E a proposito del candidato e delle polemiche nate per alcune sue dichiarazioni. aggiunge: "Parliamo di un milione di posti di lavoro o dobbiamo fare un esame di storia a Michetti?".

"Tirare fuori gli scheletri dal passato non fa bene all'Italia e non fa bene al governo. E siccome di alcuni ministri non ho particolare stima né fiducia, ne parlerò con il manager, l'amministratore delegato di questo governo, non può permettere che l'Italia vada incontro a problemi enormi", dichiara il leader della Lega riferendosi al Presidente del Consiglio.

"Non siamo riusciti a fermare un disadattato con il Daspo, allora io sono preoccupato: Ilva, Alitalia, la revisione del catasto, 120 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia in partenza... - dice ancora Salvini - ho chiesto un incontro al presidente Draghi perché prevenire è meglio che curare. Altrimenti puoi avere anche un genio come premier, ma se la macchina è fuori controllo non vai lontano".

