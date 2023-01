"L’ATTUALE DESERTO DEI TARTARI POLITICO È DERIVATO DALLA VIOLENTA OPERAZIONE MEDIATICO-GIUDIZIARIA TENUTA NEGLI ANNI ’92-’94 DI CUI CRAXI È STATO LA PRINCIPALE VITTIMA" – IL SOCIALISTA FABRIZIO CICCHITTO IN GLORIA DI BETTINO: "LE COSE PER IL PSI DI CRAXI SI COMPLICARONO QUANDO CROLLÒ IL COMUNISMO IN URSS. I POTERI ECONOMICI FORTI IN ITALIA (LA FIAT, CUCCIA, DE BENEDETTI) RITIRARONO LA LORO DELEGA AI TRADIZIONALI PARTITI DI GOVERNO E…" – LA DECISIONE SBAGLIATA DEI RAGAZZI DI BERLINGUER (OCCHETTO, D’ALEMA E VELTRONI)

Estratto dell'articolo di Fabrizio Cicchitto per Libero Quotidiano

(...)

bettino craxi 1

Paradossalmente le cose si complicarono anche per il Psi di Craxi quando crollò il comunismo in Urss e nei Paesi dell’Est europeo. Le cose si complicarono per due ragioni di fondo: per un verso, venuto meno il pericolo comunista, i cosiddetti poteri economici forti in Italia (fondamentalmente la Fiat, Cuccia, De Benedetti) ritirarono la loro delega ai tradizionali partiti di governo (la Dc, Psi, partiti laici) e fecero partire dai loro giornali la tematica dell’antipolitica e dell’antipartitocrazia.

Per altro verso ci fu la scelta del nuovo gruppo dirigente del Pci-Pds, (i cosiddetti ragazzi di Berlinguer: Occhetto, D’Alema, Veltroni) che scartò la proposta dei miglioristi di dar vita con il Psi a un grande partito riformista e socialdemocratico e mirò, invece, a prendere il posto del Psi nell’area di governo puntando le carte sulla sua distruzione. L’occasione fu costituita quando decollò la tematica sul finanziamento irregolare dei partiti, la cosiddetta Tangentopoli.

(...)

bettino craxi 3

il pool di Mani Pulite seguì la linea dei due pesi e delle due misure, colpì in modo durissimo tutto il Psi, i parti ti laici e il centrodestra della Dc e invece letteralmente salvò il nucleo ristretto del gruppo dirigente del Pds e quello della sinistra Dc. In questo quadro, Craxi fu trattato come una sorta di nemico pubblico numero uno, il cinghialone da braccare e da sbranare, forzando anche molte norme del Codice di procedura penale, a partire dal segreto istruttorio. Non a caso allora il cosiddetto circo mediatico e giudiziario si fondò su tre pool fra loro comunicanti: il pool dei pm, il pool dei direttori dei quattro principali giornali (Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Unità) e il pool dei cronisti giudiziari.

fabrizio cicchitto foto di bacco (2)

Qualora la metodologia adottata contro Craxi fosse stata seguita negli anni Quaranta-Settanta, De Gasperi, Fanfani, Moro, Bisaglia, Piccoli, Donat-Cattin, per un verso e sull’altro versante Togliatti, Longo, Secchia, Amendola e tutti i segretari amministrativi del Pci, si sarebbero trovati negli stessi guai in cui si ritrovò Craxi. L’attuale deserto dei tartari per quello che riguarda la qualità del sistema politico italiano è derivato per larga parte da questa violenta operazione mediatico-giudiziaria tenuta negli anni ’92-’94 di cui Bettino Craxi è stato la principale vittima.

bettino craxi e gorbaciov

FABRIZIO CICCHITTO - UN GIORNO DA PECORA fabrizio cicchitto foto di bacco (1) fabrizio cicchitto foto di bacco margherita boniver fabrizio cicchitto foto di bacco fabrizio cicchitto foto di bacco fabrizio cicchitto foto di bacco

bettino craxi e shimon peres bettino craxi marco pannella claudio martelli craxi d'alema bettino craxi con il presidente della repubblica pertini bettino craxi papa wojtyla 1 bettino craxi giuliano amato e giorgio benvenuto bettino craxi e pertini bettino craxi 4 bettino craxi 8 bettino craxi 9 bettino craxi lucio dalla bettino craxi enrico mentana gianni letta bettino craxi 2 bettino craxi margaret thatcher bettino craxi e lech walesa