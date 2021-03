Estratto dell'articolo di Alessandro Ferrucci per “il Fatto Quotidiano”

maria rosaria rossi

Il potere lo conosce da molto vicino. "Quando ero ai vertici di Forza Italia la richiesta ricorrente era quella di incontrare Berlusconi, addirittura mi fermavano per strada per avere un contatto con lui". […] Il 19 gennaio ha […] ha votato sì alla fiducia al governo Conte. Per questo è stata cacciata.

Dal 19 stesso resta il mistero di questa sua decisione.

[…] Ero e sono convinta che […] le energie dovevano concentrarsi sulla pandemia e a come uscirne al più presto.

marina berlusconi

Invece è stata espulsa.

Esattamente 5 minuti dopo il voto […] Antonio Tajani, ha preso questa decisione.

È diventata contiana.

È quello che hanno sostenuto coloro che non vedevano l'ora di cacciarmi, screditarmi e farmi passare da traditrice. […] In Forza Italia non era una qualunque. […] poi la mia utilità è venuta meno così come le mie cariche.

[…] Il suo ridimensionamento dicono sia stata opera di Marina Berlusconi.

Risulta anche a me.

mariarosaria rossi 4

L'accusa: non si è accorta del problema al cuore di Berlusconi.

Ho svolto tanti incarichi al suo fianco ma non quello di cardiologo, non sono un medico. Di medici il presidente ne ha abbastanza, e lo seguono h24 .

[…] La Pascale la sente?

Tanto vuole solo sapere dei rapporti tra Francesca e il presidente […] Certi sentimenti nascono per non finire mai […] non smetteranno mai di cercarsi e di volersi bene.

[…] È una portatrice di segreti.

Non è vero.

Impossibile.

C'è una riservatezza in ognuno di noi. […]

