"I VECCHI DC SI STANNO ANCORA GIRANDO NELLA TOMBA" - PAOLO CIRINO POMICINO SCRIVE A DAGOSPIA E INTERVIENE A GAMBA TESA SULLA RIUNIONE ROMANA PER COMMEMORARE LA "BALENA BIANCA": "C'ERANO ALFANO, CASINI E CESA, I VERI RESPONSABILI DELL’ECCLISSI TOTALE DELLA GLORIOSA STORIA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA" - "PIER FERDINANDO HA BRUCIATO OGNI TENTATIVO DI RILANCIARE LA DC NEL CAMINO DI MARIO MONTI, MENTRE IL POVERO ALFANO UBBIDIENTE A BERLUSCONI PER OLTRE 15 ANNI SI MISE IN PROPRIO E…"

CAFONALINO - C'ERA UNA VOLTA LA BALENA BIANCA, ORA È RIMASTO SOLO QUALCHE BALENOTTERO IMBIANCATO: ALL'EVENTO PER RICORDARE I 30 ANNI DALLE ULTIME ELEZIONI IN CUI SI PRESENTÒ LA DEMOCRAZIA CRISTIANA HANNO SFILATO…

Paolo Cirino Pomicino scrive a Dagospia:

cirino pomicino

Si scopron le tombe si levano i morti! L’inno di Garibaldi sembra sia aleggiato nell’ultima riunione alla fondazione de Gasperi dove si sono riuniti per commemorare qualcosa di antico Alfano, Casini e Cesa, i veri responsabili dell’ecclissi totale del popolarismo italiano e della gloriosa storia della democrazia cristiana.

Da 38 anni in parlamento il mio amico Pier ferdinando Casini ha bruciato ogni tentativo di rilanciare una cultura ed una politica che affondassero le radici nella storia centenaria del partito popolare bruciandola, alla fine, nel camino di Mario Monti che con quella cultura non aveva nulla da spartire, mentre il povero Alfano ubbidiente a Berlusconi per oltre 15 anni si mise in proprio e sotto il suo naso da ministro dell’interno i Kazaki rapirono Alma Shalabayeva, moglie del dissidente Kazako Mukhtar Ablyazov.

paolo cirino pomicino e dago 2

Scelba e Restivo siciliani come Angelino, si stanno ancora girando nella tomba. Quelli che avrebbero dovuto essere gli eredi di Moro, FORLANI, de Mita Andreotti, Donat-Cattin ma anche dei Bodrato dei Mannino e di tanti altri dirigenti DC dopo aver accumulato macerie politiche per qualche oncia di potere si sono ridotti, come hanno dichiarato alla fondazione de Gasperi, a spiegare ai giovani la storia della DC (già ricordata autorevolmente da Antonio Polito sul Corriere della sera) in una stagione nella quale bisognerebbe riaccendere il fuoco delle idee e delle identità a difesa delle conquiste democratiche messe oggi in discussione nell’indifferenza di tanti e nella profonda crisi del nostro parlamento.

pier ferdinando casini lorenzo cesa foto di bacco

I nostri defunti ci sono cari ma lasciamo che politicamente i morti seppelliscano i loro morti (Matteo 8, 18-22).

