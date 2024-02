RAPIDI A SCRUTINARE, ALTRIMENTI ARRIVA "LA TAGLIOLA"! – LO SPOGLIO DELLE ELEZIONI IN SARDEGNA PROCEDE A RITMO DI LUMACA. LA LENTENZZA È UN PROBLEMA: C'È UNA LEGGE CHE PREVEDE CHE LO SPOGLIO DEBBA CONCLUDERSI ENTRO 12 ORE, CIOÈ ENTRO LE 19 - IN CASO DI SFORAMENTO, I TEMPI PER LA PROCLAMAZIONE DEL GOVERNATORE SI ALLUNGHEREBBERO A DISMISURA VISTO CHE...

Estratto da www.liberoquotidiano.it

GIORGIA MELONI . MEME SULLE ELEZIONI IN SARDEGNA

Lo spoglio alle regionali in Sardegna procede a ritmo di lumaca: a tre ore dall'inizio, per intendersi, non erano stati forniti dati ufficiali, mentre intorno alle 11 si era attorno all'1% delle sezioni scrutinate. Si pensi che lo spoglio è iniziato alle 7 del mattino, le urne hanno chiuso domenica sera alle 22.

[…] Il punto, più importante, è che la lentezza dello spoglio potrebbe avere anche significative ripercussioni: c'è una legge sarda, infatti, che prevede che lo spoglio debba concludersi entro 12 ore. E poiché lo spoglio è iniziato alle 7, deve finire entro le 19.

E nel caso in cui […] di sforamento, i tempi per la proclamazione del governatore e dei consiglieri regionali si allungherebbero a dismisura. Infatti se lo spoglio non sarà terminato entro le 19, schede e registri saranno messi all'interno di buste sigillate e trasportate negli uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio e la successiva trasmissione dei verbali alla Corte d'appello di Cagliari. Il meccanismo in questione viene chiamato "tagliola". […]

paolo truzzu elezioni regionali sardegna lucia chessa alessandra todde renato soru paolo truzzu renato soru elezioni regionali sardegna elezioni regionali sardegna 9 paolo truzzu elezioni regionali sardegna alessandra todde elezioni regionali sardegna elezioni regionali sardegna elezioni regionali sardegna 10 alessandra todde elezioni regionali sardegna